“Sempre falei que o desejo é ficar e construir um legado”

Lateral-esquerdo do Botafogo, Telles tem apenas quatro meses de vínculo a cumprir com o Mais Tradicional e poderia, assim, assinar um pré-contrato com outro clube. No entanto, o capitão negocia a renovação com a diretoria enquanto edifica a sua imagem de ídolo com a massa alvinegra. Por ora, não há novidades. O defensor, em contrapartida, elogia a postura do Glorioso, otimista, diante das tratativas.

“Renovação é sempre um tema complicado para torcedor, atleta e clube. Quanto mais se fala para fora, acaba mudando o foco principal, que é o Botafogo. Sempre tive contatos muito produtivos e positivos com a direção. No momento certo, isso será externado. Vou me comunicar e revelar para onde vai. Sempre falei que meu desejo é ficar e construir um legado”, indicou o camisa 13, ao canal “Arena Alvinegra”.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2024 pelo Botafogo, Telles só adiantou que, aos 34 anos, está longe de pendurar as chuteiras.

“Não me vejo parando tão cedo, pois a longevidade mudou bastante, assim como o treinamento e medicina evoluíram. Não dou um prazo de três, quatro anos, vou jogar até onde eu tiver essa paixão pelo futebol que me moveu. Essa paixão continua dentro de mim. Vou jogar enquanto tiver esse sentimento comigo. Vejo meus filhos acompanhando hoje, que também é algo importante para mim, entrando nos jogos comigo. Quero aumentar esses momentos cada vez mais, não me vejo parando tão cedo”, projetou o defensor.

Com Telles, o Botafogo volta a campo neste sábado (8), contra o Fluminense, às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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