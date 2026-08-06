John Kennedy desfalca o Fluminense na Libertadores

John Kennedy vai desfalcar o Fluminense para sequência decisiva na temporada. Artilheiro da equipe saiu de campo chorando após entorse no joelho direito, na partida contra o Vasco, na última quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Um dia depois, o jogador passou por uma avaliação preliminar, mas não foi possível apontar o grau da lesão.

Existe a possibilidade de o jogador ter sofrido uma lesão ligamentar. No entanto, o inchaço na região exige um intervalo de cerca de 10 dias para a realização de novos exames que apontem a gravidade do caso. O Canal do Lessa publicou a informação inicialmente. Diante disso, ele vai desfalcar o Fluminense, pelo menos, nas partidas contra o Independiente Rivadavia, pelas oitavas de final da Libertadores.

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Aos nove minutos do segundo tempo, John Kennedy e Paulo Henrique chocaram-se em uma dividida e precisaram de atendimento médico. Com uma entorse no joelho direito, o atacante do Fluminense não teve condições de continuar na partida.

O atacante John Kennedy, portanto, é mais um a integrar o departamento médico do Fluminense após a Copa do Mundo. A lista de desfalques pós-Mundial já contava com Thiago Silva, Freytes e Millán em tratamento, além de Jemmes, Savarino e Castillo, que também desfalcaram o time em jogos recentes.

Por fim, o atacante de 24 anos vive a melhor temporada da carreira. O jogador marcou 15 gols em 39 partidas com a camisa tricolor que o fazem o artilheiro do time no ano. É também a temporada mais goleadora da carreira do jogador.

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