Bernabei garante “sono tranquilo” com gol da vaga do Internacional

Autor do gol que, no final das contas, definiu a classificação do Internacional na Copa do Brasil, Bernabei está certo de que “vai dormir tranquilo” nesta quinta-feira (6). Após o jogo em Itaquera, o lateral argentino frisou que a equipe gaúcha fez por merecer alcançar a vaga nas quartas de final.

“Sabíamos quão importante era ganhar esse jogo, contra esse time, e que era muito difícil. Mas conseguimos nos preparar muito bem, trabalhamos muito. Faz muito tempo que não íamos para as quartas de final, então, agora é comemorar com toda a nossa gente, porque essa equipe merece”, declarou o camisa 26.

O Colorado, contudo, passou sufoco para garantir vaga entre os oito melhores times da competição. Gustavo Henrique abriu o placar, Bernabei deixou tudo igual, e Pedro Raul anotou o segundo gol dos alvinegros. Com o apoio da torcida em Itaquera, os donos da casa pressionaram durante o restante da etapa final. Mas sem novos gols, a definição ocorreu no tempo normal.

O adversário do Internacional nas quartas de final da Copa do Brasil sairá na próxima terça-feira (11), em sorteio a ocorrer na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Antes disso, o Colorado volta a campo no domingo (9), quando visita o líder Palmeiras às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 22 pontos, a equipe gaúcha ocupa a 16ª colocação, a primeira logo cima do Z4.

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