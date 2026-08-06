Everton Ribeiro passa por cirurgia na coluna e desfalca o Bahia

O Bahia informou, nesta quinta-feira (6), que Everton Ribeiro foi submetido a um procedimento médico na região sacroilíaca. Ainda segundo o clube, ele e iniciará o processo de recuperação no CT a partir da próxima semana. Desta maneira, o jogador vai desfalcar o clube por tempo indeterminado na temporada.

“O Esporte Clube Bahia SAF informa que o meio-campista Everton Ribeiro foi submetido a uma infiltração/bloqueio na região sacroilíaca. Desde maio, o jogador vinha relatando aumento na intensidade das dores crônicas na região lombar”, informou o clube.

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A recuperação do procedimento pode exigir até seis meses, afastando Everton Ribeiro dos gramados pelo restante de 2026. Além disso, o Tricolor de Aço ainda revelou que aplicou um treino especial ao armador durante a pausa para a Copa do Mundo — deixando-o fora dos amistosos de intertemporada. No entanto, o quadro de dor do atleta não melhorou.

“Diante desse cenário, o clube optou por encaminhar o jogador para avaliação com um especialista em coluna, em São Paulo, acompanhado por um profissional do Departamento Médico. O atleta passou pelo procedimento nesta quinta-feira”, revelou.

Aos 37 anos, o camisa 10 tem contrato com o clube até o fim desta temporada. Em 2026, ele disputou 23 partidas, marcou um gol e deu seis assistências com a camisa tricolor.

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