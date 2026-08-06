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Diniz culpa arbitragem por eliminação do Corinthians na Copa do Brasil

Diniz culpa arbitragem por eliminação do Corinthians na Copa do Brasil
Diniz culpa arbitragem por eliminação do Corinthians na Copa do Brasil -

O Corinthians venceu o Internacional por 2 a 1 nesta quinta-feira (6/8) pela Copa do Brasil, mas, como perdeu o jogo de ida das oitavas por 2 a 0, foi eliminado. Uma hora após a partida em que o atual campeão da competição deu adeus à edição de 2026 do torneio, Fernando Diniz viu o time prejudicado pela arbitragem, tanto no jogo de ida (um pênalti não marcado) quanto no duelo desta quinta. O lance em questão foi uma falta em Kaio no lance que terminou com o gol do Inter Em tempo: se o Corinthians fizesse 2 a 0, levaria o jogo para os pênaltis. Ele também reclamou da cera do Inter, citando que o árbitro mineiro Felipe Fernandes de Lima deu pouco acréscimo e ainda encerrou a partida antes da hora.

” No Beira-Rio, foi pênalti claro no Bidu e não deram.  Agora, foi claríssima falta no Kaio César e quatro segundos depois o Inter fez o gol. Eu disse para ele “o que mata a arbitragem é a falta de critério de um árbitro  ainda mais isso ocorrem no mesmo jogo” . Teve uma jogada do Gustavo Henrique igual e ele marcou falta”, disse Diniz para completar:

O árbitro deu nove minutos de acréscimos. Mas o Inter ficou no ‘cai-cai’. Teve pouca bola rolando. O juiz não tinha a preocupação de fazer o jogo andar. Era para ter mais de nove minutos. E ele encerrou o jogo com oito. No mínimo tinha de respeitar o cronômetro. Afinal,  não sabe como vai terminar a partida e estávamos em cima. Viram o Atlético-MG? Venceu com um gol, faltando uns cinco segundos. O árbitro foi decisivo neste jogo”

Treinador analisa a derrota

Para o treinador do Corinthians, o time, apesar de guerreiro, cometeu erros na jogada que foi mais planejada: as bolas levantadas. E que mesmo saindo dois gols em lances assim e outras chances, Ocorreram falhas:

“Não imaginava que o Inter fosse jogar pressionando e foi o que se viu. Uma linha de 5, 3 volantes e com dez atrás da linha da bola. Com 3 zagueiros e 3 volantes, tentou o contra-ataque. Tentar jogar por dentro podia tomar contra-ataque, o jogo teve determinação pelo lado. Usamos bem isso. Muito cruzamento que a bola não subiu, mas era a maneira que planejamos, e foi assim que fizemos os gols e outras boas chances foram assim. Essa era a estratégia e conseguimos executar, mas não conseguimos a classificação. Se em Porto Alegre faltou, mas hoje não, lutou, acreditou que dava, mas o jogo na arbitragem foi determinante.””

Fernando Diniz e a renovação de Memphis Depay

Agora o Corinthians, que sonhava com o seu quinto título (levou em 1995, 2002, 2009, 2025), concentra esforços para as competições que restam, o Brasileirão e a Libertadores. Pela Série A, o Timão enfrenta no domingo o Bragantino, fora de casa. Já pela Libertadores, o duelo, pelas oitavas de final, será no dia 13, na Argentina, contra o Rosário Central. E Dniz espera a presença de Memphis Depay. O jogador estava nas tribunas e tudo indica que deve ter a renovação confirmada nesta sexta-feira.

“Estamos próximos de contar com ele. Não tive o privilégio ainda de jogar com ele, mas é muito decisivo, tem um brilho diferente e vai nos ajudar muito. A renovação está perto de acontecer e vai nos ajudar muito. Só trabalhei com ele quatro dias, mas vai dar peso, qualidade e experiência.”

 

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