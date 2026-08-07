Pezzolano reforça marca do classificado Internacional: “Soube sofrer”

O técnico Paulo Pezzolano não escondeu a satisfação com a classificação do Internacional para as quartas de final da Copa do Brasil. Apesar de ver sua equipe praticamente abrir mão da posse de bola para defender a classificação, o uruguaio .

“O time sabe sofrer. E, para conquistar coisas importantes e ganhar jogos, tem que saber sofrer. Essa é uma característica desta equipe. Mas também precisamos estar preparados para jogar de outra forma, porque haverá partidas em que teremos a necessidade de buscar a vitória”, declarou.

Entretanto, o comandante colorado aproveitou para relembrar as dificuldades financeiras do Internacional e deixou claro que a compreensão da torcida sobre os entraves da diretoria para reforçar o elenco é fundamental.

“Estamos felizes por termos passado de fase e isso é o mais importante. Mas o torcedor assim como todos nós temos que entender o momento delicado. Todos querem reforços, mas temos um problema financeiro grande. Se não entendermos isso, a situação vai ficar pior. Acho que vão chegar mais jogadores, mas todos os que estão aqui estão entregando o máximo”, pontuou.

Pezzolano também enfatizar que o cenário de dificuldades já era aguardado desde sua chegada ao Beira-Rio.

“Vai ser um ano de muito sofrimento. Falamos isso desde o primeiro dia. É importante que todos saibam”, reafirmou.

O Internacional passa a voltar suas atenções para o Campeonato Brasileiro, já que precisa se afastar da possibilidade de entrar n zona de rebaixamento. No domingo (9), o time gaúcho desafia o líder Palmeiras, no Nubank Parque).

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