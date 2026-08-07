Jair Ventura provoca Athletico: “Tem que estudar mais”

O técnico Jair Ventura não perdeu a oportunidade para provocar o Athletico após goleada e classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Em coletiva, nesta quinta-feira (7/8), o treinador elogiou a versatilidade da sua equipe e diz que o time paranaense deveria ter estudado mais.

“Eu vi um pouco da coletiva do nosso adversário, que estudou muito o Vitória, mas estudar a gente é difícil porque o Vitória não é um time de uma nota só. Já jogamos com dois noves, em 5-3-2, 5-4-1, 4-4-2, 4-2-3-1. Desde que estou aqui, há 11 meses, vocês sabem né? Sempre bati nessa tecla”, disse antes de complementar.

“Estudar a gente é difícil, tem que estudar um pouco mais. Só dois jogos não vai dar para ver tudo que a gente faz. Esse é o Vitória”, provocou Ventura.

Além disso, a vaga encerrou um jejum de quatro jogos sem marcar e três derrotas do Vitória. Aliviado, Jair Ventura brincou com a pressão e parafraseou Levir Culpi ao se definir como “burro com sorte”.

“Quando as coisas não dão certo, não é porque a gente está de sacanagem. Os tapas nas costas das vitórias não me mudam, vou ser sempre o mesmo treinador. As vitórias são só alívios, daqui a pouco já tem o Flamengo. Burro com sorte, hoje eu dei sorte, as mudanças participaram do gol. O Levir já falava, um treinador burro com sorte”, ressaltou.

Depois da classificação, o Vitória passa a concentrar suas energias no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, portanto, visita o Flamengo, no Maracanã, no encerramento da 22ª rodada, às 19h30 (de Brasília).

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