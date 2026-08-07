Virginia comemora renovação de Vini Jr com o Real Madrid

Virginia Fonseca parabenizou Vini Jr. pela renovação de contrato com o Real Madrid. O atacante anunciou, nesta quinta-feira (6/8), em publicação conjunta com o clube espanhol no Instagram, que estendeu o vínculo com a equipe até 30 de junho de 2032.
Nos comentários da publicação, a influenciadora celebrou o novo acordo e desejou sucesso ao namorado. “Todo sucesso do mundo para você amor!!”, escreveu Virginia.
LEIA MAIS: Vini Jr celebra renovação com Real Madrid
Vinicius Junior, aliás, chegou a negociar com o Arsenal, da Inglaterra, em meio às especulações sobre uma possível saída do Real Madrid. Apesar das conversas, o atacante decidiu permanecer no clube espanhol.
A renovação também acontece em um momento de mudanças no elenco merengue. O Real Madrid anunciou nesta quinta a contratação do marfinense Yan Diomandé, na maior negociação da história do clube. Mas a diretoria sempre tratou a permanência de Vini Jr como prioridade para o futuro da equipe.
Vini Jr pelo Real Madrid
Artilheiro da Seleção Brasileira na última Copa do Mundo, com quatro gols, Vini Jr brilhou também pelo Real na temporada passada: foram 22 gols e 10 assistências em 53 jogos. Prestes a alcançar a marca de 400 partidas pelo clube (já são 375, sendo 301 como titular), o atacante, aliás, acumula 128 gols, 85 assistências e nada menos que 14 títulos — entre eles Champions, Copa do Rei, LaLiga, Supercopas e o Mundial de Clubes.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.