Jair valoriza profissionais do Vasco após retorno de grave lesão

O volante Jair, apontado atualmente como o principal destaque do Vasco, realizou um desabafo contundente em defesa dos profissionais do clube. Logo após passar onze meses inativo em decorrência de uma grave lesão, o camisa 8 fez questão de dedicar o retorno em alto nível diretamente ao setor médico e físico da equipe.

Conforme relatado, o atleta sofreu o problema em setembro do ano passado, durante uma partida contra o Sport válida pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião específica, ele rompeu totalmente o ligamento cruzado anterior e o ligamento colateral medial do joelho direito, além de lesionar também os meniscos e a cartilagem da região.

Apesar de todas as dificuldades do longo processo de recuperação, o jogador demonstrou personalidade ao analisar sua atuação recente.

“O que vai me dar ritmo é só o jogo. Foram 11 meses parado, esse foi meu segundo jogo saindo jogando. Não é fácil voltar de um tempo parado e voltar jogando bem. Tem que ser valorizados todos os profissionais do clube. Muitas vezes eles não são valorizados por conta de resultados negativos, acho válido aproveitar e valorizar o DESP do clube”, declarou o volante.

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Enquanto o time comemora a boa fase de suas peças fundamentais, a diretoria e os torcedores voltam as atenções para os próximos passos da temporada.





Por conseguinte, a CBF sediará no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira (11), às 11h, no horário de Brasília, o sorteio que definirá os confrontos das quartas de final e o chaveamento completo até a grande decisão.

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