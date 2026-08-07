ASSINE JÁ!
Jogada10

Jair valoriza profissionais do Vasco após retorno de grave lesão

Atleta passou onze meses inativo em decorrência de uma grave lesão

Jair valoriza profissionais do Vasco após retorno de grave lesão
Jair valoriza profissionais do Vasco após retorno de grave lesão -

O volante Jair, apontado atualmente como o principal destaque do Vasco, realizou um desabafo contundente em defesa dos profissionais do clube. Logo após passar onze meses inativo em decorrência de uma grave lesão, o camisa 8 fez questão de dedicar o retorno em alto nível diretamente ao setor médico e físico da equipe.

Conforme relatado, o atleta sofreu o problema em setembro do ano passado, durante uma partida contra o Sport válida pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião específica, ele rompeu totalmente o ligamento cruzado anterior e o ligamento colateral medial do joelho direito, além de lesionar também os meniscos e a cartilagem da região.

Apesar de todas as dificuldades do longo processo de recuperação, o jogador demonstrou personalidade ao analisar sua atuação recente.

“O que vai me dar ritmo é só o jogo. Foram 11 meses parado, esse foi meu segundo jogo saindo jogando. Não é fácil voltar de um tempo parado e voltar jogando bem. Tem que ser valorizados todos os profissionais do clube. Muitas vezes eles não são valorizados por conta de resultados negativos, acho válido aproveitar e valorizar o DESP do clube”, declarou o volante.

LEIA MAIS: Léo Jardim se torna o líder de defesas pelo Vasco na Copa do Brasil

Enquanto o time comemora a boa fase de suas peças fundamentais, a diretoria e os torcedores voltam as atenções para os próximos passos da temporada.

 

Por conseguinte, a CBF sediará no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira (11), às 11h, no horário de Brasília, o sorteio que definirá os confrontos das quartas de final e o chaveamento completo até a grande decisão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas