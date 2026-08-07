Luiz Henrique é o que falta para o Flamengo engrenar em 2026?

Durante a negociação do Flamengo por Thiago Almada, a caminho do River Plate (ARG), muito se falou sobre a qualidade do jogador, mas também sobre a falta de necessidade de um meia ofensivo. Isso porque o técnico Leonardo Jardim já conta com o intocável de Arrascaeta e até mesmo com Lucas Paquetá, apesar da preferência do camisa 20 em atuar como segundo volante.

Assim, o pensamento era de que havia uma lacuna mais importante a atacar na janela de transferências, aberta na reta final de julho: a ponta direita. Diversos jogadores passam pelo setor, mas não se encontram na temporada. Seria, então, Luiz Henrique, alvo do Fla, a solução dos problemas nesta má fase vivida pelo clube? Vejamos.

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Ponta direita é o problema do Flamengo na temporada?

Atualmente, os jogadores com mais atuações pelo lado direito do campo são Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Jorge Carrascal. O primeiro é o que está há mais tempo no clube. Ex-São Paulo, o ponta chegou em 2023 como um grande reforço e logo se encaixou na equipe, participando de gols e assistências. Sua bola parada, aliás, é um ponto forte.

Não à toa, participou de 23 gols e 21 assistências até o fim da temporada 2025. Em 2026, porém, só esteve envolvido em seis gols nas 25 partidas que realizou, sendo apenas 11 como titular. Sua melhor aparição foi em março, contra o Remo, em vitória apor 3 a 0, pela sétima rodada do Brasileirão. Na ocasião, marcou e assistiu no triunfo no Maracanã. A falta de constância, porém, pesa para o ex-ponta do São Paulo.

Algo semelhante ocorre com Jorge Carrascal, contratado em 2025 junto ao Dínamo de Moscou (RUS). O ponta colombiano até agradou em sua chegada, participando de oito gols em 24 jogos. Na atual temporada, os números são parecidos. Mas há outros fatores a se analisar. O mais preocupante deles é com a disciplina em campo: o jogador é líder em expulsões na temporada, com três vermelhos, já somando dois ganchos diferentes em 2026. A importância dos jogos também pesou, já que um foi contra o Corinthians, na derrota na Supercopa Rei do Brasil; outro contra o Fluminense, pelo Brasileirão; e o terceiro contra o Palmeiras, ainda no primeiro tempo de jogo tratado como “final antecipada”.

E Plata?

Gonzalo Plata, por sua vez, oferece bastante jogo, sendo voluntarioso pelo lado direito e aguentando muitos minutos em campo por sua resistência (e também velocidade). No entanto, os problemas são evidentes: o jogador, além de sofrer com muitas lesões (atualmente, está se recuperando de tendinite, aliás), faz poucos gols. Em 2026, foram apenas dois em 24 partidas. A tendência de Plata em cortar para dentro e atrasar o chute é um dos fatores tratados como negativo pela torcida.

Dessa forma, Luiz Henrique chegaria já com status de titular no setor. Em sua passagem pelo Botafogo, em 2024, brilhou ao marcar 12 gols e contribuir com cinco assistências em 55 partidas. O físico do atleta de 25 anos chama a atenção. Não à toa, o Flamengo está se disponibilizando a abrir os cofres para tirá-lo do Zenit (RUS). Seria essa a solução dos problemas do Fla?

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