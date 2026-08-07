Rombo financeiro aumenta no Fluminense com eliminação precoce

A eliminação precoce do Fluminense diante do Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil gerará impactos profundos que ultrapassam as quatro linhas. Eles atingem diretamente a gestão financeira da diretoria tricolor.

Conforme uma projeção apresentada recentemente ao Conselho Fiscal da instituição, a cúpula esperava alcançar, no mínimo, a fase de quartas de final do torneio nacional.

O clube deixou de faturar R$ 4 milhões. Cifras que, além de pesar no orçamento, aumenta significativamente a pressão interna por novas vendas de jogadores.

Para equilibrar as contas da temporada, o planejamento estabeleceu a meta de arrecadar cerca de R$ 200 milhões por meio de negociações de atletas. Visto que um desempenho superior nos gramados funcionaria como uma alternativa viável para reduzir a necessidade de negociar peças fundamentais do elenco.

Até o momento, contudo, apenas Bernal foi transacionado, tendo sido vendido ao Real Betis, da Espanha, em uma operação que pode atingir 12 milhões de dólares (cerca de R$ 61,3 milhões).

Apesar do golpe financeiro na Copa do Brasil, o cenário varia nas demais competições disputadas pelo clube. No Campeonato Estadual, por exemplo, o objetivo estipulado foi plenamente alcançado, já que a equipe avançou até a decisão, embora tenha perdido o título para o Flamengo nos pênaltis.

Fluminense nos outros torneios

No Campeonato Brasileiro, o time supera a meta financeira estipulada para a vigésima segunda rodada, visto que ocupa a quarta colocação, embora a diretoria exija apenas a sexta posição.

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Posteriormente, na Copa Libertadores, a equipe enfrenta a mesma exigência rigorosa da Copa do Brasil, pois a diretoria obrigatoriamente cobra a classificação para as quartas de final conforme o planejado com o Conselho Fiscal. Para atingir tal objetivo, o grupo precisa derrotar o Independiente Rivadavia nos jogos eliminatórios dos dias 11 e 18 de agosto.

Por fim, antes desse compromisso internacional, a equipe joga neste sábado, às 21h, no estádio Nilton Santos, contra o Botafogo, pelo campeonato nacional.

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