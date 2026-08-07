Não poupa ninguém! Neymar transforma redes em palco para responder críticas

“Fica quieto que é melhor”. “Chegou o dia em que eu tenho que explicar uma coçada de orelha”. “Vai cuidar da sua vida”. “Vagabundiando (sic)”. Entre desabafos e ironias, essas foram algumas das manifestações de Neymar nas redes sociais nos últimos meses. Desde que retornou ao Santos, o camisa 10 habita o noticiário não só pelo que faz nas partidas, mas também pelos eventos extracampo. Em especial, por reagir a críticas manifestando-se em suas páginas digitais.

O episódio mais recente ocorreu na última quarta-feira (5). Nos stories do seu Instagram, Neymar postou uma foto de momento de lazer em um iate com a legenda “vagabundiando (sic)”, seguida por um emoji de risada. Trata-se de uma clara referência ao ataque virulento de Tonhão, presidente do Remo, no dia anterior, chamando o camisa 10 de “vagabundo”.

“O Santos não precisa disso. Esse vagabundo desse Neymar, que é idolatrado por um bando de crianças, fez as palhaçadas dele aqui e ainda veio provocar. Então, somos culpados de idolatrar um bando de vagabundos”, vociferou Tonhão pouco depois de Neymar comemorar de forma provocativa a classificação do Santos sobre o Remo, na Copa do Brasil, no túnel de acesso aos vestiários do Mangueirão, em Belém.

Com mais de 240 milhões de seguidores somente no Instagram, Neymar é a personalidade brasileira mais popular no universo digital. Ao utilizar suas páginas para reagir a notícias que envolvem seu nome, dá um alcance enorme a essas manifestações.

Resposta direta e panos quentes

Os pronunciamentos reativos de Neymar nas redes sociais envolvem desde questionamentos a notícias até a recados diretos para torcedores. Em março de 2025, por exemplo, o jogador chegou a comentar o vídeo do influenciador santista César Augusto que o criticava por não ter disputado a semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Nos comentários da própria postagem, o astro retrucou: “Fica quieto que é melhor, fera”.

Após empate com o Recoleta (PAR), pela Copa Sul-Americana deste ano, Neymar teve uma discussão com um torcedor que o xingou e chamou de “mimado”. No dia seguinte, o camisa 10 fez um mea-culpa em mensagem compartilhada no Instagram.

“Concordo que não deveria ter discutido com o torcedor e que eu poderia simplesmente ter ficado quieto. Então, peço desculpas a quem se ofendeu. Prometo a mim mesmo que eu não farei mais isso. Podem falar o que for, simplesmente só jogarei futebol”, declarou.

Incômodo com notícias envolvendo seu nome

Neymar não costuma disfarçar o incômodo com noticiário que o envolve. Diversas vezes, adotou até mesmo tom de desabafo nas publicações. Um caso emblemático aconteceu após ter sido poupado de jogo contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, fato que gerou estranheza na crítica esportiva porque o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estaria presente no estádio.

“Se eu jogo machucado, como falaram no ano passado, eu estou errado… Se eu penso só em mim, estou errado… Já se eu me poupo, estou errado… Se jogo com dor ou com algo que possa agravar, estou errado… É complicado, hein… Muito difícil acertar, hein… Caraca, é muito difícil agradar todo mundo”, afirmou o jogador, em um longo vídeo.

O camisa 10 expressou desagrado semelhante após a repercussão da imagem que o mostrava deixando o gramado com as mãos nos ouvidos em meio a vaias após derrota para o Fluminense, na Vila Belmiro. “Chegou o dia que eu tenho que explicar uma coçada de orelha. Gente, sinceramente, vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites”, esbravejou.

Do pôquer ao vestiário santista

Recentemente, dois episódios extracampo levaram Neymar a se manifestar em sua página oficial. Uma delas envolveu sua participação em um torneio de pôquer em São Paulo no mesmo dia em que o Santos fez jogo contra a UCV, da Venezuela, pela Copa do Sul-Americana.

“Trabalhei de manhã, não fui para o jogo, voltei para os treinos. Estava de folga. Ficam falando, enfim. Estou me preparando para o treino. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida”, reagiu o atacante.

Dois dias depois, em 25 de julho, Neymar voltou a campo pelo Santos e abriu o placar no empate com a Chapecoense, pelo Brasileirão. Na comemoração, fez gestos simulando um jogo de pôquer, mostrando que seguia remoendo o tema. Após a partida, o atacante fez um comentário furioso em post em que o jornalista William Godoy sugeria que ele teria forçado o terceiro cartão amarelo. “Propósito meu ovo, errei em tomar um cartão e agora já era! Não inventa coisa, car*****”, escreveu.

No dia seguinte, Neymar voltou às redes sociais para desmentir notícia de que teria se exaltado com os jovens João Ananias e Gabriel Bontempo no vestiário. De acordo com a notícia, publicada pelo portal GE, a cobrança causou impacto negativo no elenco.

“Estão saindo algumas coisas que eu cobrei os jovens no vestiário, totalmente mentira. Quem repassou isso, por favor, não faça isso, não minta”, declarou Neymar, que concluiu com um recado: “A partir de agora não vou tolerar essas mentiras que vocês ficam soltando não”.

Algumas reações com bom humor

Nem todas as reações de Neymar a notícias e fatos negativos neste ano foram exasperadas. Um bom exemplo foi o vídeo em que aparecia acompanhando pelo celular a convocação da Seleção Brasileira para amistosos contra França e Croácia, em março. Ao perceber que seu nome não estava na lista, declarou, de forma espirituosa: “Pô, Ancelotti. E eu? Saiu agora a convocação da Seleção, não fomos convocados. Fico triste, óbvio, mas foi o que falei: estando lá ou não, sempre vou torcer para a Seleção”.

Apesar dessa frustração, Neymar acabaria sendo convocado para a disputa da Copa do Mundo. Ele entrou em campo apenas em dois jogos, contra Escócia, na fase de grupos, e na eliminação para a Noruega, nas oitavas de final.

Neymar tem contrato com o Santos até o fim de 2026. Nesta semana, deu a assistência para o gol de Rony que classificou o time às quartas de final da Copa do Brasil. Uma semana antes, foi titular na partida contra a UCV, que levou a equipe às oitavas da Sul-Americana. Assim, em meio a polêmicas e desabafos nas redes, o atacante mantém a expectativa de voltar a conquistar algum título com o clube nesta segunda passagem.

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