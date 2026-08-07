Corinthians sofre 14ª eliminação em mata-matas na história da Neo Química

A eliminação para o Internacional nas oitavas de final da Copa do Brasil fez o Corinthians alcançar uma marca negativa na Neo Química Arena. Afinal, com a queda diante do Colorado, a equipe paulista chegou à 14ª eliminação em confrontos de mata-mata ou decisões disputadas em seu estádio desde a inauguração da casa alvinegra.

Apesar de manter um retrospecto positivo em jogos eliminatórios como mandante, sobretudo na Copa do Brasil, o Timão voltou a decepcionar sua torcida em um duelo decisivo. Assim, a classificação do Colorado aumentou a lista de adversários que conseguiram uma classificação no estádio corintiano.

Ao longo da história do estádio, a equipe paulista construiu campanhas marcantes e classificações importantes diante de sua torcida. Por outro lado, acumulou eliminações, sendo quatro no Campeonato Paulista, cinco na Libertadores e cinco na Copa do Brasil, além de derrotas em decisões de título, inclusive diante de rivais.

Histórico de eliminações

A primeira queda ocorreu no Paulistão de 2015. Na ocasião, a equipe empatou por 2 a 2 com o Palmeiras, mas perdeu por 6 a 5 nos pênaltis e caiu na semifinal. Na mesma temporada, o Corinthians também deixou a Libertadores diante de seus torcedores, com a derrota por 1 a 0 para o Guaraní-PAR. Além disso, ficou pelo caminho na Copa do Brasil ao perder por 2 a 1 para o Santos nas oitavas.

No ano seguinte, a equipe novamente perdeu nos pênaltis na semifinal do Estadual. Desta vez para o Audax-SP, que na ocasião era comandado por Fernando Diniz. Pouco depois, empatou por 2 a 2 com o Nacional-URU e acabou eliminada nas oitavas de final da Libertadores.

Em 2017, o Timão ficou no empate por 1 a 1 com o Internacional. Contudo, sucumbiu nas penalidades máximas (3 a 4) e deixou a Copa do Brasil. No principal torneio continental de clubes, em 2018, a eliminação foi para o Colo-Colo-CHL, nas oitavas, mesmo com o triunfo por 2 a 1. Nesse sentido, na Copa do Brasil, um novo revés, por 2 a 1, para o Cruzeiro na final, sendo vice.

Tropeços mais recentes

Duas temporadas depois, o Corinthians venceu o Guaraní-PAR por 2 a 1. Contudo, não conseguiu reverter a desvantagem do jogo de ida e caiu na fase preliminar da Libertadores. No ano seguinte, perdeu por 2 a 0 para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista.

Em 2023, o Timão empatou por 1 a 1 com o Ituano e foi eliminado por 7 a 6 nos pênaltis nas quartas de final do Estadual. Já em 2024, ficou no 0 a 0 com o Flamengo e caiu na semifinal da Copa do Brasil. Na temporada seguinte, venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0. Entretanto, não reverteu o placar agregado e se despediu da Libertadores ainda na terceira fase.

Agora, em 2026, a equipe do Parque São Jorge derrotou o Internacional por 2 a 1, mas novamente não conseguiu reverter a desvantagem construída no jogo de ida. Por fim, os comandados do técnico Fernando Diniz voltam a campo no próximo domingo (9), às 18h30 (de Brasília), diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão.

Relembre as eliminações na Neo Química

1 – Paulistão 2015 (semifinal) – Corinthians (5) 2 x 2 (6) Palmeiras

2 – Libertadores 2015 (oitavas) – Corinthians 0 x 1 Guaraní-PAR

3 – Copa do Brasil 2015 (oitavas) – Corinthians 1 x 2 Santos

4 – Paulistão 2016 (semifinal) – Corinthians (1) 2 x 2 (4) Audax

5 – Libertadores 2016 (oitavas) – Corinthians 2 x 2 Nacional-URU

6 – Copa do Brasil 2017 (quarta fase) – Corinthians (3) 1 x 1 (4) Internacional

7 – Libertadores 2018 (oitavas) – Corinthians 2 x 1 Colo-Colo (eliminação no agregado)

8 – Copa do Brasil 2018 (final) – Corinthians 1 x 2 Cruzeiro

9 – Libertadores 2020 (fase preliminar) – Corinthians 2 x 1 Guaraní-PAR (eliminação no agregado)

10 – Paulistão 2021 (semifinal) – Corinthians 0 x 2 Palmeiras

11 – Paulistão 2023 (quartas) – Corinthians (6) 1 x 1 (7) Ituano

12 – Copa do Brasil 2024 (semifinal) – Corinthians 0 x 0 Flamengo

13 – Libertadores 2025 (terceira fase) – Corinthians 2 x 0 Barcelona-EQU (eliminação no agregado)

14 – Copa do Brasil 2026 (oitavas) – Corinthians 2 x 1 Internacional (eliminação no agregado)

Fonte: O Gol

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