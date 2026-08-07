Há 240 minutos sem levar gol, defesa do Botafogo muda da água para o vinho

Quem te viu, quem te vê! Após quase um turno inteiro do Campeonato Brasileiro levando gols, a defesa do Botafogo começa a, enfim, responder de forma satisfatória, inclusive, com desempenho promissor. Neste sábado (8), no clássico contra um pressionado Fluminense, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 22 do Campeonato Brasileiro, a cozinha alvinegra será colocada à prova em outro teste de fogo na competição nacional. A oportunidade ideal para consolidar o bom momento, reforçar esta solidez e aumentar a confiança do setor.

O Botafogo passou 17 jornadas consecutivas sendo vazado neste Brasileirão, amargando muitas vezes o fardo de ser o time com a pior defesa do torneio. Mas esta sequência negativa ficou no passado. Afinal, após a parada para a Copa do Mundo, o Alvinegro sofreu um gol em três confrontos. A defesa, aliás, terminou incólume nas duas últimas partidas (Vitória e Cruzeiro). Clean sheet (baliza zero), conforme gosta de ressaltar o goleiro Warleson, invicto até agora.

Um dos pilares do sistema defensivo do Botafogo, Vitinho, questionado pela equipe de reportagem do Jogada10, apresentou, durante a semana, o cálculo perfeito para o sucesso e a consequência natural da boa fase da retaguarda. A propósito, são 240 minutos sem ver a rede alvinegra balançar.

“A gente vem cobrando bastante no dia a dia. Eu mesmo parabenizei toda a equipe, porque cai muito em cima de quem joga lá atrás. São as pessoas que defendem, mas isso é o grupo inteiro, sabe? Quando ataca, ataca todo mundo, quando defende, defende todo mundo. Temos que continuar assim. Não tomar gols, para mim, já é 50%. Se a gente não levar gols, temos um dos melhores ataques do campeonato. Faremos gol na frente e, consequentemente, sairemos com a vitória”, colocou o camisa 2 do Mais Tradicional.

De fato, o argumento de Vitinho apresenta fundamento. O Botafogo conta com o terceiro melhor ataque do Brasileirão, com 34 gols. Fica atrás somente de Palmeiras e Flamengo, times que brigam pela liderança. Se a defesa, portanto, fizer a sua parte, a chance de vencer o clássico aumenta ainda mais.

Menino de ouro do Botafogo

O goleiro (Warleson) e o quarteto de linha (Vitinho, Ferraresi, Justino e Telles) demonstraram segurança nos últimos encontros. Destes, no entanto, quem chama atenção é Justino. Além de cumprir o papel de xerife, ele se aventurou no ataque e cravou o 1 a 0 diante do Cruzeiro, em pleno Mineirão, na semana retrasada. Com apenas 20 anos, a Joia do Bairro se destacou rapidamente entre os profissionais, deixou o recém-contratado Monzón no banco e provou que Barboza, hoje em outro clube, não é insubistituível.

“É um cara muito trabalhador, aqui da casa. Estou feliz pelo momento que está vivendo. Ainda é um garoto, mas tem muita personalidade dentro e fora de campo. Escuta, quer aprender e isso é muito importante para o clube e para ele. Tem um futuro gigantesco pela frente. Estou feliz por tudo que está acontecendo”, respondeu, ao J10, Ferraresi, parceiro de Justino na zaga titular do Alvinegro.

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