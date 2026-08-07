Operário x São Bernardo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Com foco na liderança da Série B do Brasileirão, o Operário-PR recebe o São Bernardo pela 21ª rodada, nesta sexta-feira (6/8), às 19h30, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) Com 35 pontos, o Fantasma está na terceira posição e pode encurtar a distância para o líder Criciúma, que tem 40. Do outro lado, o time do ABC tem 27 pontos, na 12ª posição.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar o embate, ao vivo, a partir das 18h. Fellipo Souza narra a peleja. Kelvin Lucas assume os comentários. Já Vitor Revez será o repórter da noite.

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