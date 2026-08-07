Ceará x Ponte Preta, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Em situações similares, Ceará e Ponte Preta fazem confronto nesta sexta-feira (7/8), às 20h30, na Arena Castelão, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vozão é o primeiro fora da zona de rebaixamento (16º), com 22 pontos, e busca se afastar da degola. Do outro lado, a Macaca enfrenta momento bem delicado, com nove pontos, na lanterna da competição. A diferença para o clube cearense é de 13 pontos.

A Voz do Esporte não marca bobeira e inicia a transmissão ao vivo, às 19h. O time de craques do jornalismo esportivo está escalado. Pedro Casagrande, com sua voz de tenor, narra a partida. O talentosíssimo Henrique Nevez contribui com comentários abalizados. E o intrépido Will Ferreira garante as boas reportagens ao longo do cotejo.

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