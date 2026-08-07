Aproveitamento em clássicos no século atormenta Fluminense

Eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil pela segunda vez em menos de um ano, o Fluminense ampliou o jejum em clássicos na temporada. Sem vencer há seis jogos contra os rivais do Rio de Janeiro, o Tricolor enfrenta o Botafogo, neste sábado (8), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, chega pressionado por um resultado positivo.

No século, o Fluminense não tem muitas boas lembranças contra os rivais. Ao todo, disputou 294 clássicos, venceu 86, empatou 95 e perdeu 113, segundo o “Enciclopédia Tricolor”. Dessa forma, o Tricolor tem apenas 40% de aproveitamento diante dos rivais. O Flamengo, sozinho, é responsável por 45 derrotas, o que significa 39,8% — o maior índice em comparação com Botafogo e Vasco.

Por outro lado, o Flamengo é o rival que mais perdeu para o Fluminense no século (34 vezes). Já o pior desempenho é contra o Vasco. Afinal, o Tricolor tem apenas 20 vitórias em 88 jogos, além de 33 empates e 35 derrotas. Ou seja, 35,2% de aproveitamento — o menor índice entre os rivais. O Cruzmaltino, portanto, é responsável por 30,9% das derrotas dos tricolores desde 2001.

Por fim, o confronto mais equilibrado é o “Clássico Vovô”. No século, foram 92 jogos, 32 vitórias, 27 empates e 33 derrotas, com 44,5% de aproveitamento — o melhor índice contra os rivais. O Botafogo é responsável por 37,2% das vitórias do Fluminense em clássicos no século e é a segunda maior vítima, mas é dono de 28,3% das derrotas.

Fluminense defende invencibilidade de Zubeldía contra o Botafogo

Embora o desempenho em clássicos no século não seja muito bom para o Fluminense, o aproveitamento desde a chegada de Zubeldía ainda é positivo. Afinal, foram 15 jogos, sete vitórias, três empates e, agora, cinco derrotas — sendo quatro para o Vasco, o maior algoz. Já a outra derrota foi diante do Flamengo, no Brasileirão.

Próximo adversário do Fluminense, o Botafogo é o único que ainda não venceu Zubeldía. Ao todo, foram três jogos e três vitórias tricolores: 2 a 0 no Brasileirão de 2025, 1 a 0 no Carioca de 2026 e 1 a 0 no Brasileirão de 2026. Dessa forma, o Glorioso foi responsável por três das sete vitórias do Tricolor em clássicos sob o comando do técnico argentino.

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