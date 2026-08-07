Alex Escobar fala em “ano de ensinamentos” após retirada de tumor: “Luta seria grande”

Alex Escobar passou por alguns sustos nas últimas semanas, mas na última quinta-feira (6) deu “um grande passo para tudo voltar ao normal”. Um dos rostos mais conhecidos do jornalismo esportivo da Globo, o apresentador passou por uma cirurgia bem-sucedida para retirada de um tumor no timo, órgão localizado na altura do peito.

Em meio à repercussão do caso e às mensagens de carinho, o apresentador comentou sobre os desafios e ensinamentos de 2026 em sua vida pessoal. O jornalista também revelou que soube que a luta seria grande no momento em que recebeu o diagnóstico, pouco depois de deixar a cobertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos.

“Esse é um ano de ensinamentos, de pausas forcadas que obrigam a refletir, lidar com adversidade, respirar fundo, lutar, desabafar, chorar, se levantar. Não foi nada fácil me despedir da Copa e sem saber o que eu tinha. A volta pra casa no avião com muitas dúvidas, o diagnóstico que mostrava que a luta seria grande. Mas hoje dei um grande passo pra tudo voltar ao normal. Então estou feliz. E no tempo certo estaremos juntos de novo”, escreveu Escobar no Instagram.

O apresentador agora se recupera do procedimento para cumprir as próximas etapas.

Cirurgia de Alex Escobar

O apresentador passou pelo procedimento durante suas férias da Globo, que já estavam programadas antes mesmo da Copa do Mundo. No dia 25 de junho, o comunicador anunciou que deixaria a cobertura do Mundial na América do Norte para cuidar da saúde, após sentir um mal-estar durante uma entrada ao vivo no programa “Encontro”.

A cirurgia ocorreu na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo informações da emissora, o tumor tinha aparência benigna, e o procedimento foi um sucesso.





A região do timo, localizada na altura do peito, é responsável pelo desenvolvimento das células de defesa do organismo. Funciona como uma espécie de “escola” de maturação dos linfócitos T, as células de defesa responsáveis por combater infeções e tumores. Ou seja, elimina parte das células que atacariam o corpo.

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