Do iate de R$ 120 milhões à 25 de Março: veja dia de Bruna Biancardi

Bruna Biancardi viveu um verdadeiro “de 0 a 100” na quinta-feira (6). Primeiro, a influenciadora compartilhou registros de um dia de descanso ao lado de Neymar e das filhas, Mavie, de dois anos, e Mel, de um ano, a bordo do luxuoso iate do jogador, avaliado em R$ 120 milhões. Depois, ela trocou o passeio de alto padrão por uma visita à tradicional Rua 25 de Março, no centro de São Paulo.

Durante o passeio em família, Bruna mostrou alguns detalhes da embarcação e aproveitou as áreas de lazer para descansar. Entre os destaques estavam a piscina de borda infinita com vista para o mar, os espaços de descanso, as refeições especiais e até uma partida de baralho.

Neymar também compartilhou registros do momento nas redes sociais. O atacante aproveitou a folga depois de ajudar o Santos a garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil e resumiu o dia com uma legenda: “Leilão. Classificação. Day off”.

Além disso, Bruna celebrou o momento ao lado da família e publicou fotos do passeio. “Dia lindo que vivemos ontem!”, escreveu a influenciadora. As imagens renderam elogios de diversos famosos.

Após iate, Bruna Biancardi se aventura na 25 de Março

Entretanto, se o dia teve direito a iate de R$ 120 milhões e momentos de descanso em alto-mar, Bruna decidiu mudar completamente o cenário. A influenciadora foi à 25 de Março para comprar itens para a festa junina da família, marcada para esta sexta-feira (7).

Para evitar chamar atenção, Bruna apareceu disfarçada durante o passeio pelo tradicional centro de comércio popular da capital paulista. Ainda assim, ela mostrou parte da experiência aos seguidores e revelou as compras que fez para a celebração.

Entre uma loja e outra, a influenciadora também aproveitou para almoçar em um restaurante da região. Nos vídeos publicados nas redes sociais, ela brincou com o nome do endereço e chamou a 25 de Março de “March Twenty Five”, em inglês.

Bruna ainda se definiu como “aventureira” por encarar um dos principais centros de comércio popular do país. Assim, em menos de dois dias, a influenciadora transitou entre dois cenários completamente diferentes: do luxo do iate de Neymar às compras na movimentada 25 de Março.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook