Palmeiras negocia renovação de contrato com Gustavo Gómez

O zagueiro Gustavo Gómez está na mesa de negociação com o clube para estender o seu vínculo. Depois de acertar a renovação de Murillo até o fim de 2029, o Verdão também pretende dar um novo contrato ao seu seu capitão e referência dentro de campo.

De acordo com o “ge”, Palmeiras e Gustavo Gómez estão conversando bastante pela extensão do contrato, e as partes caminham para um acerto nos próximos dias. O novo vínculo, inclusive, faria o zagueiro paraguaio completar 10 anos de clube – Gómez chegou ao Palmeiras em 2018, contratado junto ao Milan.

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Sendo assim, a ideia do Palmeiras é blindar seus principais jogadores com contratos longos e manter uma espinha dorsal com as suas referências dentro de campo. Nesta janela, o Verdão optou por valorizar as suas peças em vez de ir ao mercado em busca de novos jogadores.

Neste momento, apenas o goleiro Marcelo Lomba, de 39 anos, tem contrato até o fim desta temporada, uma vez que o goleiro costuma renovar seu vínculo ano a ano com o clube. De resto, os principais jogadores do clube, mas com uma idade acima dos 30 anos como Andreas Pereira, Felipe Anderson, Barboza e Marlon Freitas, estão com contratos no mínimo até fim de 2027.

Bruno Fuchs, Murilo, Benedetti, Arthur, Emiliano Martínez, Mauricio, Allan, Paulinho, Flaco López, Arias e Vitor Roque, por sua vez, estão com contratos assinados com o Palmeiras até o fim de 2029. Por fim, Carlos Miguel, Giay, Khellven, Piquerez, Jefté e Sosa são os atletas com contratos mais longos do atual elenco, com data de expiração para o fim de 2030.

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