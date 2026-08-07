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Crystal Palace pode entrar na briga por Danilo, do Botafogo

Clube inglês já fez sondagem ao estafe do volante, segundo jornal espanhol

Crystal Palace pode entrar na briga por Danilo, do Botafogo
Crystal Palace pode entrar na briga por Danilo, do Botafogo -

Mais um clube inglês pode entrar na briga por Danilo, do Botafogo. Afinal, o Crystal Palace manifestou interesse na contratação e já fez uma sondagem com o estafe do volante, de acordo com o jornal espanhol “AS”. Assim, o clube que já teve ligação com o empresário americano John Textor pretende disputar o jogador com o Newcastle United, do mesmo país.

Porém, os ingleses não são os únicos interessados. A Atalanta, da Itália, já sinalizou com uma proposta de 25 milhões de euros (R$ 148 milhões) por 100% dos direitos econômicos do volante. O Botafogo, no entanto, quer de 30 milhões de euros (R$ 177,5 milhões) a 40 milhões de euros (R$ 236,6 milhões). A expectativa é que uma oferta seja formalizada em breve.

O Newcastle, por sua vez, aposta na boa relação com os representantes de Danilo, que são os mesmos do Bruno Guimarães. Recentemente, o clube inglês vendeu o camisa 8 da Seleção Brasileira para o Arsenal por 75 milhões de libras (cerca de R$ 530 milhões). Assim, o volante do Botafogo passou a entrar na mira como um possível substituto. Não houve, no entanto, uma proposta oficial.

Contratado no segundo semestre de 2025, Danilo tem contrato com o Botafogo até julho de 2029. Revelado pelo Palmeiras, o volante de 25 anos já teve passagem pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, antes de retornar ao futebol brasileiro. O jogador soma 43 jogos, 11 gols e sete assistências com a camisa alvinegra. Em 2026, foram 26 partidas, dez gols e três assistências.

 

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