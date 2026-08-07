Crystal Palace pode entrar na briga por Danilo, do Botafogo

Mais um clube inglês pode entrar na briga por Danilo, do Botafogo. Afinal, o Crystal Palace manifestou interesse na contratação e já fez uma sondagem com o estafe do volante, de acordo com o jornal espanhol “AS”. Assim, o clube que já teve ligação com o empresário americano John Textor pretende disputar o jogador com o Newcastle United, do mesmo país.

Porém, os ingleses não são os únicos interessados. A Atalanta, da Itália, já sinalizou com uma proposta de 25 milhões de euros (R$ 148 milhões) por 100% dos direitos econômicos do volante. O Botafogo, no entanto, quer de 30 milhões de euros (R$ 177,5 milhões) a 40 milhões de euros (R$ 236,6 milhões). A expectativa é que uma oferta seja formalizada em breve.

O Newcastle, por sua vez, aposta na boa relação com os representantes de Danilo, que são os mesmos do Bruno Guimarães. Recentemente, o clube inglês vendeu o camisa 8 da Seleção Brasileira para o Arsenal por 75 milhões de libras (cerca de R$ 530 milhões). Assim, o volante do Botafogo passou a entrar na mira como um possível substituto. Não houve, no entanto, uma proposta oficial.

Contratado no segundo semestre de 2025, Danilo tem contrato com o Botafogo até julho de 2029. Revelado pelo Palmeiras, o volante de 25 anos já teve passagem pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, antes de retornar ao futebol brasileiro. O jogador soma 43 jogos, 11 gols e sete assistências com a camisa alvinegra. Em 2026, foram 26 partidas, dez gols e três assistências.





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