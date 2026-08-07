ASSINE JÁ!
Jogada10

Federação norueguesa pede saída imediata de Infantino da presidência da Fifa

Federação norueguesa pede saída imediata de Infantino da presidência da Fifa
Federação norueguesa pede saída imediata de Infantino da presidência da Fifa -

A Federação Norueguesa de Futebol (NFF) solicitou formalmente, nesta sexta-feira (7), a renúncia imediata de Gianni Infantino da presidência da Fifa. A entidade, uma das principais críticas ao dirigente nos últimos anos, afirma que perdeu a confiança na capacidade de Infantino conduzir a organização em meio à atual crise institucional.

A presidente da federação norueguesa, Lise Klaveness, anunciou a decisão após uma reunião do conselho da entidade. Segundo ela, Infantino já não possui a confiança institucional necessária para liderar a Fifa de maneira estável.

“Não há caminho de volta para Gianni Infantino”, afirmou Klaveness durante uma entrevista coletiva. A dirigente também deixou claro que a Noruega pretende levar o pedido diretamente à Fifa, em vez de solicitar, neste momento, uma reunião extraordinária do conselho da Uefa.

Críticas à gestão de Infantino

A decisão da Noruega ocorre em meio ao aumento da pressão sobre Infantino. A crise ganhou força depois que a Fifa abandonou um controverso projeto que previa a criação da Fifa Forward Enterprise, estrutura que poderia permitir a participação de investidores privados em ativos comerciais relacionados à Copa do Mundo.

A proposta provocou forte reação de entidades europeias. A Uefa, inclusive, manteve a ameaça de boicote às competições da Fifa mesmo depois do recuo da entidade, alegando que ainda não recebeu garantias suficientes de que iniciativas semelhantes não voltarão a ser apresentadas.

Klaveness também questionou outras decisões tomadas durante a gestão de Infantino, incluindo a concessão do prêmio da paz da Fifa ao ex-presidente dos EUA Donald Trump e a condução do caso envolvendo o atacante Folarin Balogun durante a Copa do Mundo.

Além disso, a federação norueguesa pretende apresentar novas denúncias ao Comitê de Ética da Fifa e cobrar uma investigação sobre decisões e reformas que, segundo a entidade, não foram cumpridas durante a gestão de Infantino.

Pressão aumenta sobre o presidente

O movimento norueguês amplia o desgaste político de Infantino. Nos últimos dias, outras federações e dirigentes europeus também passaram a questionar publicamente sua administração. O ex-jogador português Luís Figo, por exemplo, defendeu recentemente que o suíço deixe o comando da Fifa.

Apesar da pressão europeia, Infantino ainda conta com aliados dentro da estrutura do futebol internacional. México e Argentina manifestaram apoio ao presidente da Fifa, enquanto a Confederação Africana de Futebol (CAF) também confirmou sua sustentação ao dirigente.

Klaveness, que ocupa a presidência da Federação Norueguesa desde 2022, é uma das vozes mais críticas a Infantino. Ela afirmou que espera que outras associações nacionais se juntem ao movimento. A dirigente, porém, nega neste momento qualquer intenção de disputar a presidência da Fifa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas