Federação norueguesa pede saída imediata de Infantino da presidência da Fifa

A Federação Norueguesa de Futebol (NFF) solicitou formalmente, nesta sexta-feira (7), a renúncia imediata de Gianni Infantino da presidência da Fifa. A entidade, uma das principais críticas ao dirigente nos últimos anos, afirma que perdeu a confiança na capacidade de Infantino conduzir a organização em meio à atual crise institucional.

A presidente da federação norueguesa, Lise Klaveness, anunciou a decisão após uma reunião do conselho da entidade. Segundo ela, Infantino já não possui a confiança institucional necessária para liderar a Fifa de maneira estável.

“Não há caminho de volta para Gianni Infantino”, afirmou Klaveness durante uma entrevista coletiva. A dirigente também deixou claro que a Noruega pretende levar o pedido diretamente à Fifa, em vez de solicitar, neste momento, uma reunião extraordinária do conselho da Uefa.

Críticas à gestão de Infantino

A decisão da Noruega ocorre em meio ao aumento da pressão sobre Infantino. A crise ganhou força depois que a Fifa abandonou um controverso projeto que previa a criação da Fifa Forward Enterprise, estrutura que poderia permitir a participação de investidores privados em ativos comerciais relacionados à Copa do Mundo.

A proposta provocou forte reação de entidades europeias. A Uefa, inclusive, manteve a ameaça de boicote às competições da Fifa mesmo depois do recuo da entidade, alegando que ainda não recebeu garantias suficientes de que iniciativas semelhantes não voltarão a ser apresentadas.

Klaveness também questionou outras decisões tomadas durante a gestão de Infantino, incluindo a concessão do prêmio da paz da Fifa ao ex-presidente dos EUA Donald Trump e a condução do caso envolvendo o atacante Folarin Balogun durante a Copa do Mundo.

Além disso, a federação norueguesa pretende apresentar novas denúncias ao Comitê de Ética da Fifa e cobrar uma investigação sobre decisões e reformas que, segundo a entidade, não foram cumpridas durante a gestão de Infantino.

Pressão aumenta sobre o presidente

O movimento norueguês amplia o desgaste político de Infantino. Nos últimos dias, outras federações e dirigentes europeus também passaram a questionar publicamente sua administração. O ex-jogador português Luís Figo, por exemplo, defendeu recentemente que o suíço deixe o comando da Fifa.

Apesar da pressão europeia, Infantino ainda conta com aliados dentro da estrutura do futebol internacional. México e Argentina manifestaram apoio ao presidente da Fifa, enquanto a Confederação Africana de Futebol (CAF) também confirmou sua sustentação ao dirigente.

Klaveness, que ocupa a presidência da Federação Norueguesa desde 2022, é uma das vozes mais críticas a Infantino. Ela afirmou que espera que outras associações nacionais se juntem ao movimento. A dirigente, porém, nega neste momento qualquer intenção de disputar a presidência da Fifa.

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