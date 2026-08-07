Emissora supera CazéTV e Premiere em audiência no Brasileirão; veja

A Record vem se destacando na audiência das transmissões do Brasileirão. Mesmo dividindo algumas partidas com a CazéTV e o Premiere, pay-per-view da Globo, a emissora paulista registrou números superiores aos concorrentes nas primeiras 19 rodadas da competição.

De acordo com dados do Ibope, que mede a audiência de eventos esportivos ao vivo vistos em domicílio, a Record alcançou seis pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão) ao somar todas as partidas exibidas no período. Enquanto isso, o Premiere registrou 0,6 ponto, e a CazéTV chegou a 0,9.

Além disso, os principais picos de audiência reforçam o desempenho da emissora em confrontos de grande apelo. O melhor resultado da temporada aconteceu no clássico entre Corinthians e Palmeiras, pela 11ª rodada, quando a Record atingiu 11,8 pontos de pico.

No mesmo duelo, os concorrentes ficaram abaixo da emissora paulista. A CazéTV alcançou pico de 1,8 ponto, enquanto o Premiere marcou 1,4. Dessa forma, a Record também levou vantagem em um dos principais jogos do campeonato.

Outro confronto de destaque foi Corinthians x Flamengo, pela 8ª rodada. Na ocasião, a Record registrou pico de 10,6 pontos. Já o Premiere teve seu melhor resultado individual no recorte, com 2,8 pontos, enquanto a CazéTV chegou a 2,0.

A Record mantém contrato para transmitir o Campeonato Brasileiro até 2029. Atualmente, a emissora exibe uma partida por rodada da competição.

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