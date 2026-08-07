Atacante da seleção inglesa é formalmente acusado de agressão por briga em boate

O atacante Ivan Toney, de 30 anos, responderá formalmente por agressão pelo episódio em uma boate de Londres, no dia 6 de dezembro de 2025. Ofensivo do Al-Ahli e da seleção inglesa, o jogador é acusado de ter provocado lesão corporal em um homem que tentou abordá-lo no local.

Relatos divulgados à época pela imprensa inglesa indicaram que o conflito teve início no momento em que um homem tentou tirar foto com o atacante, em uma boate no bairro do Soho, região central da capital inglesa. Irritado, Toney teria pedido para o rapaz se afastar e, a partir daí, iniciou-se a confusão. A vítima, ainda segundo informações, precisou de atendimento médico após receber uma cabeçada do jogador, que deixou o local algemado.

A Polícia Metropolitana de Londres apresentou a acusação no dia 31 de julho, e Toney deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster no dia 24 de setembro. A formalização da denúncia só ocorreu após o fim do processo investigativo sobre o caso, por isso levou meses.

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Versão do atacante inglês

Um representante do atacante revelou que Ivan está surpreso com a acusação. Segundo a defesa, o jogador aguarda a oportunidade de apresentar sua versão no Tribunal para limpar seu nome junto à Justiça.

Toney participou de dois jogos da seleção inglesa na última edição da Copa do Mundo, na América do Norte. O atacante esteve em campo nos duelos contra a Argentina, pela semifinal, e diante da França, na disputa do terceiro lugar da competição. Ao todo, o atleta colecionou 79 minutos jogados no torneio.

Já pelo futebol saudita, atingiu a marca de 42 gols em 49 partidas na última temporada pelo Al-Ahli. Ele chegou ao clube em 2024, depois da passagem pelo Brentford, e soma 93 jogos pela equipe, com 72 tentos no total e 15 assistências. Seu valor de mercado atualmente gira em torno de 19 milhões de euros (aproximadamente R$ 112 milhões na cotação atual).

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