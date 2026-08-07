Vasco acerta com atacante Facundo Colidio, do River Plate

O Vasco encaminhou nesta sexta-feira (7) a contratação do atacante Facundo Colidio, do River Plate, da Argentina. O Cruzmaltino chegou a um acordo com o clube argentino e vai pagar 5 milhões de dólares (R$ 25,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador, segundo o jornalista Cesar Luis Merlo. Dessa forma, o centroavante vai assinar contrato até o fim de 2029.
O acordo prevê a compra dos outros 50% dos direitos econômicos por mais 5 milhões de dólares (R$ 25,5 milhõres), a partir de metas. O Vasco aguarda Facundo Colidio no Rio de Janeiro ainda na manhã desta sexta-feira (7). O atacante, portanto, vai passar por exames médicos antes de assinar contrato. O anúncio oficial deve acontecer em breve.
Facundo Colidio, de 26 anos, já estava na mira do Vasco há alguns meses. No início do ano, o nome do jogador foi cogitado após as saídas de Vegetti e Rayan, mas o Cruzmaltino avançou por Claudio Spinelli — que ainda não se firmou. Nas últimas semanas, no entanto, o clube intensificou as conversas e chegou a um acerto com o River Plate pela contratação.
Revelado pela Inter de Milão, da Itália, Facundo Colidio teve passagem pelo Boca Juniors ainda nas categorias de base. No profissional, não conseguiu conquistar espaço na Nerazzurri e, por isso, foi emprestado ao Sint-Truiden, da Bélgica, e ao Tigre, da Argentina, onde ganhou projeção. Assim, despertou interesse do River Plate em 2023. Nos Millonários, foram 136 jogos, 32 gols e 14 assistências.
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