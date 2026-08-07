Casos de família: Filho volta a alfinetar David e Victoria Beckham; entenda

O filho mais velho de David e Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, voltou a movimentar as redes sociais em meio ao rompimento com a família. Desta vez, o jovem celebrou o aniversário de casamento com Nicola Peltz e destacou publicamente a segunda cerimônia do casal, realizada em agosto do ano passado, sem a presença dos pais e dos irmãos.

Além disso, Brooklyn e Nicola decidiram tratar a segunda celebração como a principal data do relacionamento. Segundo o jornal britânico The Sun, o casal não guarda boas lembranças da cerimônia original, realizada em abril de 2022, e optou por renovar os votos em uma celebração mais íntima, apenas com familiares e amigos próximos da atriz.

Uma fonte próxima ao casal afirmou ao veículo: “Brooklyn e Nicola não guardam boas lembranças do primeiro casamento, realizado em abril de 2022. Nicola terminou o dia aos prantos. Não é algo que eles queiram relembrar. Já o segundo casamento, quando renovaram os votos em agosto do ano passado apenas com a família dela e amigos próximos, traz muitas lembranças felizes. Daqui para frente, eles decidiram que essa será a data que vão celebrar publicamente como casal.”

Da mesma forma, outro contato do The Sun afirmou que os dois vivem uma fase feliz e escolheram a segunda cerimônia como referência para as comemorações. “Brooklyn e Nicola estão vivendo uma fase excelente e extremamente felizes. O segundo casamento, no ano passado, foi lindo e não poderia ter sido mais perfeito. É esse momento que eles querem celebrar. Foi por isso que Nicola também decidiu fazer a publicação. É a primeira vez que ela quis comemorar publicamente seu casamento com Brooklyn.”

Nas redes sociais, Nicola publicou uma foto ao lado de Brooklyn e escreveu: “Feliz aniversário de casamento, meu amor. Você torna a vida tão bonita. Obrigada por ser o marido mais incrível com que eu poderia sonhar.” Em seguida, Brooklyn também homenageou a esposa: “Feliz aniversário, Nicola. Nem consigo expressar o quanto eu te amo. Você é minha princesa absoluta, e eu prometo protegê-la para sempre.”

Crise familiar de David e Victoria Beckham

Além disso, a nova celebração acontece após mais de um ano de afastamento entre Brooklyn, os pais e os três irmãos. Em janeiro, o jovem expôs publicamente a crise familiar e acusou David e Victoria de tentarem interferir em seu casamento com Nicola, além de afirmar que os dois priorizavam a chamada “marca Beckham”. Desde então, Brooklyn e Nicola mantêm distância da família do jogador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook