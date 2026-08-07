São Paulo deve contar com Domingos Duarte e Iago contra o Grêmio

O São Paulo volta a entrar em campo neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor visita o Grêmio, às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, e após se livrar do transfer ban, finalmente poderá contar com os dois reforços contratados nesta janela de transferências.

O zagueiro Domingos Duarte e lateral-esquerdo Iago Borduchi, anunciados pelo clube na última quinta-feira, estavam esperando o São Paulo quitar a dívida com a Lazio, da Itália, para o transferban ser removido pela Fifa, para serem finalmente liberados para entrar em campo.

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O lateral brasileiro, por sua vez, já teve seu nome publicado no BID e deve viajar com a delegação para Porto Alegre. Desse modo, o zagueiro português ainda tem sua regularização pendente, e o clube espera que seu nome seja publicado no BID ainda nesta sexta.

Antes mesmo de serem anunciados oficialmente pelo São Paulo, Domingos Duarte e Iago estavam participando normalmente dos treinos da equipe no CT da Barra Funda. Ou seja, estão aptos fisicamente para ter seus primeiros minutos com a camisa tricolor.

Vale lembrar, no entanto, que o caso de Domingos Duarte é um pouco diferente. O zagueiro vem de um fim de temporada na Europa após a passagem pelo Getafe. Enquanto Iago disputou a primeira parte da temporada com a camisa do Bahia.

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