Pulgar aluga mansão luxuosa com sauna integrada às piscinas de frente para o mar no Rio

Erick Pulgar tem usufruído de uma vista e tanto enquanto espera sua residência, em um condomínio de luxo do Rio, ficar pronta. Em meio às obras, o volante do Flamengo decidiu alugar uma mansão de 1,2 mil m² no Joá, Zona Sul da cidade, para passar o período até ter liberação para se mudar definitivamente.

Com uma vista que pega um dos principais pontos da praia da Barra da Tijuca, a mansão possui duas piscinas de borda infinita, debruçadas sobre o mar. O espaço fica estrategicamente posicionado de frente para o pôr do sol, a fim de contemplar os moradores com uma das vistas mais bonitas da região.

A mansão de 1,2 mil m² abriga até 12 pessoas e é composta por cinco suítes. Contudo, o auge da residência fica mesmo por conta da área de lazer, que conta com área gourmet, churrasqueira e bancada. Há também uma sauna integrada às piscinas e um banheiro que, por ser envidraçado, também aproveita de parte da vista. A casa, aliás, já pertenceu ao rapper Oruam.

O volante tem aproveitado todo espaço à disposição para hospedar modelos e influenciadoras chilenas. Segundo o Jornal Extra, as mulheres estão utilizando a mansão para criação de conteúdos durante as férias.

E a situação de Pulgar no Flamengo?

Um dos xodós da torcida, a permanência do volante se mantém incerta, embora não haja, ao menos por ora, qualquer movimento concreto pela saída. Acontece que a redução da multa rescisória do jogador na última renovação, para 4 milhões de dólares, deixou um clima de insegurança no ar. O chileno tem vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2027, e a cúpula estuda outra extensão contratual.

Representantes do Monaco, novo clube do técnico Filipe Luís, negaram o interesse no jogador após as notícias mais recentes. As sondagens, porém, foram confirmadas pela mídia brasileira. Além disso, rumores indicaram que o volante estaria na mira de clubes árabes.

Erick estreou pelo Flamengo em agosto de 2022 e, de lá para cá, disputou 166 jogos pelo clube. O volante participou de 103 vitórias da equipe, 38 empates e 25 derrotas, contribuindo com cinco gols nesse período. A tendência é que o jogador esteja em campo no próximo domingo (9) para encarar o Vitória, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.