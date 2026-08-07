Bayern Munique derrota o Aston Villa em amistoso em Hong Kong

Amplamente superior ao adversário e mostrando que vai brigar por títulos na próxima temporada, o Bayern Munique não teve trabalho para derrotar por 2 a 1 o Aston Villa, nesta sexta-feira (7), em amistoso disputado no Kai Tak Stadium, em Hong Kong. Os alemães voltam a campo no próximo sábado (15), na Allianz Arena, em Munique, para enfrentar o RB Leipzig no último jogo antes do início da temporada.

O Bayern foi muito superior ao Aston Villa nos primeiros 45 minutos. Os alemães marcavam sob pressão e partiam em velocidade para o ataque. No entanto, o time de Birmingham quase não tinha a posse de bola e pouco criou.

O gol, porém, só veio na reta final do primeiro tempo. O sul-coreano Kim Min-Jae apareceu na área e cabeceou para abrir o placar, aos 37 minutos, colocando a equipe de Vincent Kompany em vantagem.

No segundo tempo, o panorama não se alterou. Assim, com a entrada de alguns titulares, o time comandado pelo técnico Vincent Kompany chegou facilmente ao segundo gol. Aos 28, o colombiano Luis Díaz driblou Cash dentro da área e chutou. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

O Aston Villa, porém, conseguiu ainda diminuir a contagem graças ao gol de um brasileiro. Aos 38, o volante João Gomes, ex-Flamengo, aproveitou cruzamento de Burrowes para dominar e chutar firme da entrada da área, sem chances para Neuer.

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