Clássico com Botafogo pode definir futuro de Zubeldía no Fluminense

Luis Zubeldía pode estar vivendo suas últimas horas no comando do Fluminense. Após reunião entre a diretoria e a comissão técnica nesta última quinta-feira (6), no CT Carlos Castilho, o treinador argentino recebeu um ultimato. Dessa forma, precisa dar uma resposta imediata no clássico contra o Botafogo, neste sábado (8), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Após a eliminação para o Vasco, a diretoria tricolor se reuniu com a comissão técnica para tratar sobre a queda de desempenho do time nos últimos meses. Segundo o “ge”, houve reclamação dos jogadores sobre a falta de critério nas escolhas contra o Cruzmaltino. Não há, no entanto, um motim contra o técnico. Dessa forma, a direção decidiu pela manutenção do técnico Luis Zubeldía, pelo menos até o clássico.

Existe a confiança da diretoria de que o técnico pode reverter o quadro até a Libertadores. Pressionado, o Fluminense encara o Independiente Rivadavia, da Argentina, na terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final. Vale lembrar, aliás, que o time argentino venceu os tricolores na fase de grupos e fizeram a festa no Rio de Janeiro.

Sob pressão, Luis Zubeldía tem a última chance de se provar no comando do Fluminense. Embora o momento seja ruim e a pressão da arquibancada seja grande, o treinador terá pela frente uma de suas principais vítimas: o Botafogo. Desde a sua chegada, foram três vitórias em três jogos. Ou seja, uma chance de ouro para encerrar o jejum de seis jogos em clássicos e recuperar o moral antes da Libertadores.

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