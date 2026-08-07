Com renovação travada, Memphis Depay treina durante a madrugada

A novela entre Corinthians e Memphis Depay parece se encaminhar para os últimos capítulos, mas ainda sem saber se terá um final feliz. Sendo assim, enquanto espera o acerto decisivo pelo novo contrato, o atacante holandês esteve na Neo Química Arena para assistir o jogo do Timão contra o Internacional pela Copa do Brasil, e também teve um outro compromisso após a partida.

Nas redes sociais, o personal trainer Diego Pereira publicou vídeos durante a madrugada de um treino personalizado de Memphis Depay. O profissional postou o holandês fazendo atividades físicas para manter a forma enquanto espera a resolução das negociações pelo novo contrato. O treino, de acordo com o vídeo, foi calcado em exercícios de explosão e força física.

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Mesmo após a eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, Diego Pereira, preparador físico de Memphis Depay, publicou um vídeo, por volta da 0h, mostrando o atacante mantendo sua rotina de treinos.#Corinthians #Memphis pic.twitter.com/oHVtF30OLx — Identidade Corinthiana (@IDCorinthiana) August 7, 2026

Memphis desembarcou no Brasil na madrugada de segunda para terça-feira desta semana, mas o que parecia ser um último ato antes da renovação, se tornou apenas mais um capítulo. Desde então, Memphis Depay e seus representantes tentam entrar em acordo para aparar as últimas arestas do novo contrato. Enquanto isso, o jogador segue se aprimorando fisicamente para voltar pronto para ajudar o Timão.

O último jogo de Memphis Depay foi durante a Copa do Mundo, com a seleção da Holanda, na fase de grupos, contra o Tunísia. No Mundial, Memphis participou de três jogos saindo do banco de reservas, atuou por 51 minutos ao todo, com uma assistência. Já pelo Corinthians, sua última partida foi no dia 27 de maio, contra o Platense, pela Libertadores.

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