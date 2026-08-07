Samuel Lino, do Flamengo, vive romance com modelo portuguesa; veja

Samuel Lino, do Flamengo, vive um novo romance com a modelo e influenciadora portuguesa Ana Costa. Discreto nas redes sociais, o relacionamento ganhou força recentemente, apesar da distância entre os dois. Enquanto o atacante mora no Rio de Janeiro, Ana vive em Portugal, país onde o jogador também passou parte da carreira.

Além disso, o romance acontece poucos meses depois de Samuel Lino se tornar pai pela primeira vez. Em maio, o atacante teve Pedro, atualmente com três meses, fruto de seu antigo relacionamento com a modelo Camila Canuto.

De acordo com o jornal Extra, Ana Costa esteve recentemente no Rio de Janeiro e demonstrou carinho pela cidade. A influenciadora, no entanto, mantém um perfil discreto no Instagram e evita expor detalhes da vida pessoal. Por lá, ela também acompanha outras pessoas ligadas ao futebol.

Entre os seguidores de Ana está Victoria Caruso, mulher do goleiro Dyogo Alves, companheiro de Samuel Lino no Flamengo. A modelo portuguesa costuma compartilhar registros de viagens, looks e músicas que fazem parte de sua rotina. Entre seus artistas favoritos está Luan Santana.

Além disso, Ana acompanha nomes conhecidos nas redes sociais. A portuguesa é fã de Georgina Rodríguez, mulher de Cristiano Ronaldo, e recentemente passou a seguir as publicações de Virginia Fonseca. Apesar da movimentação nas redes, ela mantém o romance com Samuel Lino longe dos holofotes e ainda não compartilhou registros públicos do casal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook