Reforço do Vasco, Facundo Colidio celebra acerto: “Expectativa grande”

Novo reforço do Vasco para a sequência da temporada, Facundo Colidio já chegou ao Rio de Janeiro. O atacante desembarcou na Cidade Maravilhosa, nesta sexta-feira (7), para realizar exames médicos e assinar contrato de três temporadas. Assim, o jogador mostrou muita empolgação na chegada e exaltou a torcida cruzmaltina, que encheu suas redes sociais de mensagens de apoio.

“Tenho uma expectativa muito grande. Sei bem o tamanho do clube que venho. Agradeço todo o apoio que recebi nas minhas redes, pois eu vi. Espero dar muitas alegrias”, disse o atacante, que desembarcou no Rio de Janeiro por volta das 10h30 (de Brasília).

Facundo Colidio, de 26 anos, já estava na mira do Vasco há alguns meses. O Cruzmaltino vai pagar 5 milhões de dólares (R$ 25,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador. O acordo, aliás, prevê a compra dos outros 50% dos direitos pelo mesmo valor, a partir de metas. O atacante chega para disputar posição com Brenner, David e o compatriota Spinelli.

Revelado pela Inter de Milão, da Itália, Facundo Colidio teve passagem pelo Boca Juniors ainda nas categorias de base. No profissional, não conseguiu conquistar espaço na Nerazzurri e, por isso, foi emprestado ao Sint-Truiden, da Bélgica, e ao Tigre, da Argentina, onde ganhou projeção. Assim, despertou interesse do River Plate em 2023. Nos Millonários, foram 136 jogos, 32 gols e 14 assistências.

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