Federação sul-coreana é acusada de pagar por serviços sexuais para árbitros

A Associação de Futebol da Coreia do Sul (KFA) enfrenta uma nova polêmica após uma investigação policial apontar que a entidade teria pago serviços de natureza sexual para ‘presentear’ árbitros estrangeiros antes de partidas internacionais disputadas entre 2011 e 2012.

Segundo informações divulgadas pela imprensa sul-coreana, dentre elas a emissora JTBC e a agência Yonhap, a KFA teria utilizado cartões corporativos para pagar despesas em estabelecimentos de massagem frequentados por árbitros que trabalhariam em partidas da seleção sul-coreana.

De acordo com a investigação, os pagamentos ocorreram em diferentes cidades da Coreia do Sul, como Seul, Changwon e Ulsan. Os árbitros envolvidos seriam de países como Japão, Emirados Árabes Unidos, Irã, Bahrein e Uzbequistão.

Além disso, os levantamentos indicam que a prática teria ocorrido antes de partidas importantes. Entre os jogos citados estão confrontos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014 e da fase final das Eliminatórias para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Ao todo, a investigação identificou sete partidas. Doze árbitros que teriam recebido esse tipo de “benefício”.

Registros financeiros

A história ganhou força após jornalistas terem acesso a registros de despesas e documentos relacionados a uma auditoria realizada pelo governo sul-coreano em 2016. Os documentos apontariam pagamentos de centenas de milhares de won, a moeda local, em estabelecimentos de massagem utilizando cartões da própria associação.

Segundo relatos atribuídos a pessoas que trabalhavam na KFA na época, esse tipo de prática seria considerado comum. A investigação, contudo, não afirma que todos os árbitros tenham aceitado os serviços ou que tenham alterado decisões em campo por causa dos pagamentos.

As acusações também levantam questionamentos sobre possíveis violações das regras de ética da Fifa. Entretanto, como os fatos teriam ocorrido há 15 anos, a aplicação de eventuais punições pode esbarrar nos prazos previstos nos regulamentos da entidade máxima do futebol.

Entidade vive período de crise

O caso surge em um momento especialmente delicado para o futebol sul-coreano. A KFA já enfrenta forte pressão por causa de decisões administrativas e do processo de escolha de treinadores da seleção.

Na quinta-feira (6), a polícia sul-coreana realizou uma operação na sede da associação como parte de uma investigação sobre o processo que levou à contratação de Hong Myung-bo como técnico da seleção. A apuração busca esclarecer possíveis irregularidades na condução do processo de escolha do treinador.

Além disso, o governo sul-coreano já anunciou planos para reformular a estrutura de funcionamento da KFA e tornar mais transparente a administração da entidade. A medida inclui mudanças na eleição presidencial da associação e no processo de escolha do técnico da seleção.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.