Palmeiras oficializa nova parceria digital do clube para temporada 2026

Palmeiras e Keeta fecharam uma nova parceria digital até o fim desta temporada. Braço internacional da Meituan, líder global em delivery de comida por número de pedidos e usuários, a marca se une ao Alviverde a fim de promover ativações e experiências para aproximar a torcida da plataforma no decorrer do Brasileirão.

A parceria prevê benefícios e visa criar novas experiências para promover interações inéditas entre futebol e delivery. Nessa linha, a marca se fará presente na rotina do clube pelos próximos meses, sempre em jogos do Brasileirão. A tendência é que a Keeta apareça frequentemente nas transmissões da TV Palmeiras Sportingbet e nas ações dentro do Nubank Parque ou nas redes sociais do clube.

“Grande satisfação receber a Keeta como patrocinadora digital. Temos certeza de que essa união com uma marca forte e inovadora proporcionará ainda mais benefícios relevantes aos nossos torcedores. Isso reforçará nossa estratégia de construir parcerias que gerem valor dentro e fora de campo”, declarou a presidente Leila Pereira.

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Na visão da marca, a parceria trará resultados efetivos sobretudo diante da forte ligação do clube com seus torcedores. “O Palmeiras conta com uma das torcidas mais apaixonadas do país, o que transforma essa nova parceria em um movimento importantíssimo para a Keeta. Queremos desenvolver experiências, conteúdos e benefícios exclusivos. Tudo para aproximar ainda mais a marca dos palmeirenses”, disse Rodrigo Farah, diretor de Marketing da nova parceira do clube.

Parceiras digitais do Palmeiras

A Keeta agora une-se a outras duas parceiras digitais do Alviverde na temporada. Além da nova marca, o clube mantém acordo ativo com a Manual, plataforma de saúde masculina, que firmou o primeiro contrato de patrocínio com entrega 100% digital do Verdão para 2026. Há também a conta digital oficial do clube em sociedade com a a tecnologia de pagamentos da Elo, para oferecer experiências integradas para os sócios e torcedores.

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