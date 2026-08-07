Globo e CazéTV juntas? Emissora avança em negócio por torneio europeu com LiveMode

A transmissão da LaLiga em solo brasileiro passa por um caminho interessante de negociação. Isso porque o Grupo Globo manifestou interesse em retomar as exibições do Campeonato Espanhol em sua grade e, para isso, abriu negociações com a LiveMode, empresa responsável pelas operações da CazéTV, no Youtube.

O Grupo Globo negocia um acordo de sublicenciamento com a LiveMode para transmissão do torneio via SporTV, seu canal fechado. Ainda de acordo com o jornalista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, as conversas entre as partes estão em estágio avançado.

Como bem se sabe, a LiveMode adquiriu os direitos de transmissão da LaLiga no Brasil pelas próximas seis temporadas. Esta, aliás, foi uma das grandes novidades da CazéTV para temporada — que também exibirá torneios como a Champions League e Premier League, por exemplo.

Os direitos de transmissão da LaLiga no Brasil pertenciam, até a temporada passada, à Disney+. Com exibições na ESPN e no aplicativo da plataforma, o acordo de exclusividade com o canal perdurava há duas décadas, inclusive com a participação do extinto Fox Sports.

Acordo com a CazéTV e calendário

Os direitos da emissora liderada por Casimiro Miguel contemplam, ainda, os melhores momentos nas redes sociais. A ideia da capilaridade, com a presença do canal em outros ambientes digitais, se baseia em alcançar uma experiência de consumo mais aberta com o público brasileiro.

Ainda que o acordo com a Globo seja concretizado, o canal de Youtube se manterá como a principal parceira de distribuição gratuita para telespectadores no Brasil.

A competição espanhola começa para temporada 2026/27 no fim de semana de 15 e 16 de agosto, estendendo-se até 30 de maio de 2027. Alavés x Getafe abrem a rodada de estreia da LaLiga, enquanto o Atlético de Madrid só vai a campo no dia 19. Real Madrid e Barcelona disputam seus primeiros compromissos no torneio apenas nas datas 26 e 27, respectivamente.

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