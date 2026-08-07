Flamengo trava negócio por Luiz Henrique após exigência do Zenit

O Flamengo ficou um pouco mais distante da contratação de Luiz Henrique. Apesar dos avanços nas conversas com o estafe do jogador, o Rubro-Negro ainda não conseguiu chegar a um acordo com o Zenit, da Rússia, pela forma de pagamento. Dessa forma, o presidente Luiz Eduardo Baptista resolveu travar a negociação com os russos, segundo a “ESPN”.

O Zenit exige receber o pagamento integralmente à vista para liberar Luiz Henrique. O Flamengo sinalizou com uma proposta de 35 milhões de euros (quase R$ 207 milhões na cotação atual), sendo 30 milhões de euros fixos e 5 milhões em variáveis pelo astro. Contudo, o presidente rubro-negro não pretende fazer “loucuras” para atender o pedido do clube russo.

Além disso, o salário de Luiz Henrique não agradou o presidente Luiz Eduardo Baptista. Afinal, o atacante chegaria com um dos maiores vencimentos do elenco. Bap, como é conhecido, planejava reduzir os gastos com a folha salarial nesta temporada, em virtude dos gastos na última temporada. O diretor de futebol José Boto, aliás, chegou a revelar que recebeu esse pedido da direção no início do ano.

Apesar de travar a negociação, o Flamengo não desistiu de Luiz Henrique. Dessa forma, o Rubro-Negro mantém as conversas em busca de um acordo pela forma de pagamento para contratá-lo em definitivo. O clube já tem um acerto encaminhado com o jogador, mas sabe que não é fácil conseguir a liberação de atletas junto ao Zenit, que costuma dificultar as negociações.

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