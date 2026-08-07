Barcelona oferece R$ 265 milhões ao Manchester City por Rodri

O futuro de Rodri movimenta o mercado europeu nesta janela de transferências. Aos 30 anos e eleito o melhor jogador da Copa do Mundo 2026, o volante do Manchester City entrou na mira de Barcelona e Real Madrid, mas o clube catalão tomou a dianteira ao apresentar uma proposta oficial pelo jogador espanhol.
De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em negociações do futebol internacional, o Barcelona colocou 45 milhões de euros (cerca de R$ 265 milhões) na mesa para contratar o meio-campista. No entanto, o Manchester City considera o valor abaixo do esperado e pretende receber uma quantia maior para liberá-lo.
Inicialmente, o Real Madrid apareceu como principal candidato. O clube avançou nas conversas com o Manchester City, mas encontrou dificuldades para chegar a um acordo financeiro. Dessa forma, o Barcelona aproveitou o cenário e entrou com força na disputa pelo jogador.
Segundo a imprensa espanhola, Rodri já definiu sua preferência e deu sinal verde para uma possível transferência ao Barcelona. O jornal Mundo Deportivo informou que o volante ficou convencido pelo projeto esportivo apresentado pelo clube catalão, comandado pelo técnico alemão Hansi Flick.
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