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Alerta da Defesa Civil faz Fluminense fechar sede em Laranjeiras nesta sexta

Alerta da Defesa Civil faz Fluminense fechar sede em Laranjeiras nesta sexta
Alerta da Defesa Civil faz Fluminense fechar sede em Laranjeiras nesta sexta -

Em meio às suspensões de aulas e trabalhos menos emergenciais, o Fluminense anunciou o fechamento da sede social de Laranjeiras também devido ao alerta vermelho da Defesa Civil para possibilidade de ventos fortes no Rio de Janeiro. O local encerrou suas atividade ao 12h em caráter preventivo, e o clube avaliará as condições de circulação nos próximos dias.

“Devido ao alerta da Defesa Civil de possibilidade de fortes ventos na cidade do Rio, a sede social de Laranjeiras será fechada a partir das 12h desta sexta-feira (7/8). O Fluminense FC informa que os reparos dos danos causados pelo vendaval do dia 29/07, principalmente ao telhado da arquibancada, estão sendo concluídos. O clube informará as condições de circulação em breve”, esclareceu o Tricolor em nota.

Com rajadas de até 92 km/h, o vendaval que atingiu o Rio no dia 29 de julho arrancou parte do telhado da arquibancada da sede tricolor. Além disso, os ventos também danificaram a cobertura do local em Laranjeiras, gerando interdições preventivas em áreas como o parquinho, o entorno do campo e a entrada social.

Alerta da Defesa Civil

Ao menos 13 municípios não terão aulas nesta sexta-feira (7), justamente devido ao alerta vermelho. Há previsão de ventos fortes que podem atingir até 90km/h, e a medida também visa reduzir possíveis riscos associados ao vendaval. O Governo do Estado também anunciou o fechamento de escolas na rede estadual para hoje.

“Orientamos a população a evitar tocar em cabos de energia, estacionar veículos sob árvores e permanecer próxima a estruturas metálicas, como telhados e andaimes. Também recomendamos evitar deslocamentos desnecessários”, afirmou Tarciso Antonio de Salles Junior, comandante-geral do Corpo de Bombeiros.

O Rio de Janeiro está, desde às 19h05 da última quinta-feira (6), em Estágio 2 de alerta. O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) prevê intensificação dos ventos até o próximo domingo (9).

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