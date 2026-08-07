Alerta da Defesa Civil faz Fluminense fechar sede em Laranjeiras nesta sexta

Em meio às suspensões de aulas e trabalhos menos emergenciais, o Fluminense anunciou o fechamento da sede social de Laranjeiras também devido ao alerta vermelho da Defesa Civil para possibilidade de ventos fortes no Rio de Janeiro. O local encerrou suas atividade ao 12h em caráter preventivo, e o clube avaliará as condições de circulação nos próximos dias.

“Devido ao alerta da Defesa Civil de possibilidade de fortes ventos na cidade do Rio, a sede social de Laranjeiras será fechada a partir das 12h desta sexta-feira (7/8). O Fluminense FC informa que os reparos dos danos causados pelo vendaval do dia 29/07, principalmente ao telhado da arquibancada, estão sendo concluídos. O clube informará as condições de circulação em breve”, esclareceu o Tricolor em nota.

Com rajadas de até 92 km/h, o vendaval que atingiu o Rio no dia 29 de julho arrancou parte do telhado da arquibancada da sede tricolor. Além disso, os ventos também danificaram a cobertura do local em Laranjeiras, gerando interdições preventivas em áreas como o parquinho, o entorno do campo e a entrada social.

Alerta da Defesa Civil

Ao menos 13 municípios não terão aulas nesta sexta-feira (7), justamente devido ao alerta vermelho. Há previsão de ventos fortes que podem atingir até 90km/h, e a medida também visa reduzir possíveis riscos associados ao vendaval. O Governo do Estado também anunciou o fechamento de escolas na rede estadual para hoje.

“Orientamos a população a evitar tocar em cabos de energia, estacionar veículos sob árvores e permanecer próxima a estruturas metálicas, como telhados e andaimes. Também recomendamos evitar deslocamentos desnecessários”, afirmou Tarciso Antonio de Salles Junior, comandante-geral do Corpo de Bombeiros.

O Rio de Janeiro está, desde às 19h05 da última quinta-feira (6), em Estágio 2 de alerta. O Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) prevê intensificação dos ventos até o próximo domingo (9).

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