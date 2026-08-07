Fluminense desafia estigma de clube elitista em série no CineFoot

O Fluminense será representado no Festival CineFoot com dois episódios da série documental “Nós Somos do Rio de Janeiro”. O primeiro episódio já está disponível no canal oficial do clube, a FluTV, no YouTube. Além disso, o segundo capítulo será exibido neste domingo (9), às 17h (de Brasília), em uma sessão especial do maior festival de cinema dedicado ao futebol na América.

Criada e apresentada pelo historiador e sociólogo Leandro Carvalho, ex-presidente da torcida organizada Young Flu, a produção também percorre diferentes regiões do Rio de Janeiro para revelar histórias da cidade sob a perspectiva tricolor. Dessa maneira, o projeto reúne personagens conhecidos e anônimos que compartilham a paixão pelo Fluminense e, ao mesmo tempo, busca desconstruir o estigma de clube “elitista”.

Fluminense dentro da cultura do Rio de Janeiro

“Eu não me vejo como um apresentador, mas como um interlocutor do Fluminense com o seu torcedor. Por isso, a série pensa o Fluminense dentro da cultura do Rio de Janeiro, abordando territórios que são importantes nessa relação: a intenção é apresentar espaços da cidade a partir de personagens que têm uma intimidade muito grande com o clube. Eu aproveitei a minha experiência como pesquisador, historiador, sociólogo e professor da Uerj para pensar esses elementos: cultura, território e a relação do Fluminense com a cidade”, explicou ao Lance!.

Origem da série documental do Fluminense

Além disso, o Fluminense deu origem à ideia da série, que chegou à equipe de comunicação do clube. Nesse contexto, o projeto foi apresentado ao jornalista Sidney Garambone, responsável pela direção. Entusiasmado com a proposta, assim ele identificou no formato uma nova maneira de retratar a conexão entre o clube e as arquibancadas.

Primeiro episódio da série documental do Fluminense

No primeiro episódio, a equipe da série visitou a Favela Guararapes, localizada a cerca de 3 km da sede do Fluminense. Durante a gravação, o capítulo destacou moradores apaixonados pelo clube, apresentou a torcida organizada Guaraflu, resgatou histórias da comunidade e ainda promoveu uma chamada de vídeo com o atacante John Kennedy.

Alem disso, o segundo episódio amplia o olhar sobre a relação entre o Fluminense e o Rio de Janeiro. Nele, Leandro Carvalho recebe o rapper e ator Xamã como anfitrião. Dessa forma, eles percorrem bairros da Zona Oeste e revisitam a trajetória do artista, que cresceu em São José e Inhoaíba.

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