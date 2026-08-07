FBI prende homem que perseguiu princesa da Espanha durante a Copa do Mundo

O FBI, departamento federal de investigação dos EUA, prendeu um homem de 50 anos que perseguiu a princesa Leonor da Espanha durante a Copa do Mundo de 2026. O indivíduo, que não teve a identidade revelada, chamou a atenção das autoridades após procurar repetidamente informações sobre onde a filha do rei Felipe VI estava hospedada e afirmou aos investigadores que precisava encontrá-la porque iria “se casar com ela”.

Segundo documentos revelados pelas autoridades americanas, o caso aconteceu em um hotel de Houston, no estado do Texas. O homem, descrito pelas autoridades como estrangeiro, apareceu, aliás, diversas vezes no local perguntando pelo paradeiro da princesa, mesmo sem a integrante da família real espanhola estar hospedada no estabelecimento.

Assim, diante da insistência, os agentes responsáveis pelo Centro de Cooperação Policial Internacional (IPCC), coordenado pelo FBI durante o Mundial, identificaram o suspeito.

Durante o interrogatório, o homem explicou o motivo da procura pela princesa. De acordo com os relatórios, ele afirmou que precisava vê-la com urgência porque acreditava que se casaria com Leonor. A investigação concluiu que o indivíduo apresentava problemas de saúde mental, e o caso foi controlado pelas autoridades.

Além do episódio envolvendo a princesa Leonor, os relatórios registraram outros incidentes durante a competição. Foram feitas ameaças nas redes sociais e alertas de segurança relacionados às partidas da Espanha. As autoridades investigaram os casos e impediram que eles interferissem no andamento do Mundial.

Porém, apesar do episódio, a agenda da família real espanhola seguiu normalmente. A princesa Leonor e a irmã, a infanta Sofia, acompanharam a decisão do Mundial e participaram das celebrações após a conquista da seleção espanhola.

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