Juventus x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

As ligas europeias para 2026/27 se aproximam, e os amistosos seguem a todo vapor no Velho Continente. E também em Perth, na Austrália, onde os rivais Juventus e Inter de Milão se enfrentam neste sábado (8/8), a partir das 8h (de Brasília). Vejamos, então, como chegam as equipes para o duelo amistoso no Optus Stadium.

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Como chega a Juventus

A Juventus ainda não sabe o que é perder nesta pré-temporada. Se iniciou sua jornada com um empate em 0 a 0 contra o Basel (SUI), venceu os três jogos seguintes – sem sofrer gol, inclusive. Primeiro, o time do técnico Luciano Spalletti derrotou o Standard de Liége (BEL), por 1 a 0. O Nice foi a segunda vítima, desta vez por 2 a 0. Por fim, Zhegrova marcou o gol único do triunfo por 1 a 0 dos Bianconeri sobre o Chelsea.

Os brasileiros Douglas Luiz e Arthur, que voltaram de empréstimo, atuaram nestes amistosos. Já Bremer, que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, só voltou na partida contra o Chelsea, atuando, assim, por 45 minutos.

Como chega a Inter de Milão

A Inter de Milão, atual campeã da Serie A e da Copa da Itália, é outra que ainda não perdeu na pré-temporada. Afinal, iniciou com vitória por 2 a 1 sobre o Karlsruher (ALE) e depois engrenou dois empates. Primeiro, contra o Manchester City, vencendo nos pênaltis. Contra o Milan – já em Perth, aliás -, o mesmo placar de 1 a 1. Sem necessidade de penalidades, porém.

Uma curiosidade fica por conta do zagueiro John Stones, que fechou com a Inter apesar do interesse da própria Juventus. O defensor ex-City ainda não estrou pelos Nerazzurri, o que pode ocorrer neste sábado.

Juventus x Inter de Milão

Amistoso Internacional

Data e horário: sábado, 8/8/2026, às 8h (de Brasília)

Local: Optus Stadium, em Perth (AUS)

JUVENTUS: Di Gregório; Kalulu, Gatti, Kelly e Celik; Locatelli, Douglas Luiz, Cambiaso, Miretti e Boga; Milik. Técnico: Luciano Spalletti.

INTER DE MILÃO: Martínez; Pavard, Bisseck e Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski e Dimarco; Iddrissou e Esposito. Técnico: Cristian Chivu.

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgado

Onde assistir: UOL Play

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