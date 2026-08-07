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Fluminense aguarda avaliação para saber gravidade de lesão de John Kennedy

Fluminense aguarda avaliação para saber gravidade de lesão de John Kennedy
Fluminense aguarda avaliação para saber gravidade de lesão de John Kennedy -

O Fluminense enfrenta um novo e significativo desfalque para a sequência da temporada. Sendo o artilheiro da equipe em 2026, com 14 gols marcados, o atacante John Kennedy deixou o gramado chorando durante a derrota para o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, após sofrer uma entorse no joelho direito. A informação é do jornalista Victor Lessa.

Apesar de ter passado por uma avaliação inicial no vestiário, o departamento médico tricolor ainda não possui o diagnóstico preciso da gravidade da lesão.

Por conseguinte, a definição exata dependerá de exames complementares de imagem, que só poderão ser realizados após a regressão do inchaço na região afetada. Desse modo, a expectativa da comissão técnica reside em obter uma resposta definitiva em um prazo aproximado de dez dias.

Em consequência disso, a baixa de John Kennedy representa um duro golpe para o técnico Luis Zubeldía. Portanto, o atleta fica fora do duelo contra o Botafogo, neste sábado (8), à 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo  Campeonato Brasileiro.

Da mesma forma, na terça-feira (11), contra o Independiente Rivadavia-ARG, pela Copa Libertadores, o camisa 9 também desfalcará a equipe.

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Por fim, vale ressaltar que ele figura como o segundo jogador mais utilizado pelo treinador na temporada, somando 38 partidas no onze inicial, ficando atrás apenas do goleiro Fábio, que iniciou 39 confrontos.

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