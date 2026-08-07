Fluminense aguarda avaliação para saber gravidade de lesão de John Kennedy

O Fluminense enfrenta um novo e significativo desfalque para a sequência da temporada. Sendo o artilheiro da equipe em 2026, com 14 gols marcados, o atacante John Kennedy deixou o gramado chorando durante a derrota para o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, após sofrer uma entorse no joelho direito. A informação é do jornalista Victor Lessa.

Apesar de ter passado por uma avaliação inicial no vestiário, o departamento médico tricolor ainda não possui o diagnóstico preciso da gravidade da lesão.

Por conseguinte, a definição exata dependerá de exames complementares de imagem, que só poderão ser realizados após a regressão do inchaço na região afetada. Desse modo, a expectativa da comissão técnica reside em obter uma resposta definitiva em um prazo aproximado de dez dias.

Em consequência disso, a baixa de John Kennedy representa um duro golpe para o técnico Luis Zubeldía. Portanto, o atleta fica fora do duelo contra o Botafogo, neste sábado (8), à 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Da mesma forma, na terça-feira (11), contra o Independiente Rivadavia-ARG, pela Copa Libertadores, o camisa 9 também desfalcará a equipe.

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Por fim, vale ressaltar que ele figura como o segundo jogador mais utilizado pelo treinador na temporada, somando 38 partidas no onze inicial, ficando atrás apenas do goleiro Fábio, que iniciou 39 confrontos.

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