Lucho promete dedicação e sonha em fazer história no Cruzeiro

O Cruzeiro apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (7), o atacante Lucho Rodríguez como novo reforço para a sequência da temporada. O uruguaio de 23 anos chegou à Toca da Raposa II e ganhou a camisa 97 das mãos de Pedro Lourenço, gestor da SAF celeste. Além disso, o jogador assinou contrato de empréstimo válido até o meio de 2027, com opção de compra prevista ao término do vínculo.

A negociação com o Neom, da Arábia Saudita, concluída nos últimos dias, representa mais um investimento do Cabuloso para reforçar o setor ofensivo. Enquanto isso, a expectativa da comissão técnica é contar com o atacante já na próxima rodada do Brasileirão, caso toda a documentação feche dentro do prazo.

Lucho destaca felicidade e projeta estreia

“É um clube muito grande. Estou muito contente de estar aqui, sei que tem uma responsabilidade grande de vestir essa camisa. Acho que o grupo também me acolheu muito bem, fui muito bem recebido então estou muito feliz de estar aqui. Muito ansioso para fazer minha estreia, para poder ajudar o time no que puder. Estou feliz, minha família também. É por um ano, mas vou fazer o melhor para poder ficar aqui”, declarou o atacante durante sua apresentação.

O contrato prevê opção de compra fixada em 15 milhões de dólares, cerca de R$ 76,6 milhões. Nesse sentido, Lucho chega após uma temporada defendendo o Neom, da Arábia Saudita, e reforça um setor que sofreu baixas importantes com as lesões de Luis Sinisterra e Gabriel Pec. Assim, o uruguaio passa a ser mais uma alternativa para o sistema ofensivo da equipe.

Revelado pelo Progreso, Lucho também atuou pelo Liverpool, de Montevidéu, antes de seguir para o Bahia em 2024. Pelo clube baiano, disputou 69 partidas, marcou 20 gols e distribuiu três assistências. Logo depois, fechou com o Neom, onde entrou em campo 31 vezes, anotou seis gols e contribuiu com duas assistências.

Campeão mundial Sub-20 com o Uruguai em 2023, o atacante soma ainda convocações para a seleção principal do país. A tendência é que Lucho seja relacionado para enfrentar o Mirassol, neste domingo (9), às 11h, no Mineirão, pela 22ª rodada do Brasileirão. Ele se torna, em suma, o sexto reforço anunciado pelo Cruzeiro nesta janela de transferências.

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