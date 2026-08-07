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Vasco sonda atacante John Mercado, que atua na República Tcheca

Vasco sonda atacante John Mercado, que atua na República Tcheca
Vasco sonda atacante John Mercado, que atua na República Tcheca -

Em busca de jogadores de lado de campo para compor elenco, o Vasco fez uma sondagem ao equatoriano John Mercado. Ele atualmente joga pelo Sparta Praga, da República Tcheca, e o atleta já teve passagens pelo futebol de base no Brasil.

Nesse contexto, a ideia do Cruzmaltino consiste em ter o atleta por empréstimo até o meio do ano que vem, contudo, inicialmente, o clube tcheco só aceita vendê-lo. Por conseguinte, Mercado tem 24 anos e atua nas duas pontas, sendo que ele fez sete jogos pela Seleção do Equador, embora não tenha ido para a Copa do Mundo.

Antes de Mercado, o Cruzmaltino também procurou um outro equatoriano para atuar pelos lados. Desse modo, John Yeboah, do Venezia-ITA, recebeu oferta oficial, mas tanto ele quanto o clube não se mostraram dispostos a vir para o Brasil.

Diante desse cenário, no caso de John Mercado, o Vasco não quer refazer uma investida, por ora, na compra dos direitos econômicos do jogador, segundo a informação do jornalista Vene Casagrande.

LEIA MAIS: Reforço do Vasco, Facundo Colidio celebra acerto: “Expectativa grande”

Enquanto isso, paralelamente a esses movimentos, o clube oficializou o acordo por Facundo Colidio, do River Plate-ARG, que atua também nas pontas e como centroavante.

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