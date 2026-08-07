Chelsea x Milan: escalações e onde assistir

Chelsea e Milan se enfrentam neste sábado (8), às 9h (de Brasília), no Estádio Madya, em Jacarta, na Indonésia, em mais um amistoso de preparação para a temporada 2026/27. As duas equipes ainda buscam encontrar o melhor ritmo na pré-temporada e entram em campo em busca de uma atuação mais convincente.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na SportyNet (YouTube).

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Como chega o Chelsea

O Chelsea chega ao confronto após resultados pouco animadores. A equipe perdeu por 2 a 1 para o Tottenham e empatou em 1 a 1 com a Juventus nos últimos compromissos. Sob o comando de Xabi Alonso, o time ainda passa por ajustes antes do início oficial da temporada.

Para o amistoso, Nicolas Jackson deve começar entre os titulares. O atacante é uma das principais apostas do Chelsea para a nova temporada e deve formar o setor ofensivo ao lado de Estêvão, João Pedro e Cole Palmer.

Como chega o Milan

O Milan também ainda não venceu na sequência de preparação. A equipe empatou em 2 a 2 com o Celtic e ficou no 1 a 1 com a Inter de Milão. O técnico Rubén Amorim aproveita os amistosos para aumentar gradualmente a participação dos jogadores que voltaram recentemente da Copa do Mundo.

Entre os nomes que devem ganhar mais minutos desde o início está Luka Modric. O meio-campista croata renovou seu contrato e será acompanhado por Rafael Leão e Gonçalo Ramos, que também devem começar a partida.

Chelsea x Milan

Amistoso Internacional

Data e horário: sábado, 08/08/2026, às 9h (de Brasília).

Local: Estádio Madya, em Jacarta, na Indonésia.

Chelsea: Robert Sánchez, Marco Palestra, Wesley Fofana, Adarabioyo e Hato; Moises Caicedo, Quenda, Omari Kellyman e Cole Palmer; Estevão, João Pedro e Nicolas Jackson. Técnico: Xabi Alonso.

Milan: Torriani, Tomori, Pavlovic e Gabbia; De Winter, Modric, Alexis Saelemaekers, Cissé, Rafael Leão e Bartesaghi; Gonçalo Ramos. Técnico: Rúben Amorim.

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