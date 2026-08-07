Neymar “abençoa” sósia em encontro durante o leilão beneficente em São Paulo; veja

O Leilão do Instituto Neymar Jr., na última segunda-feira (3), serviu também para um encontro aguardado há anos por internautas: o do camisa 10 com Eigon Oliver, sósia do craque há cerca de 14 anos. Mas não parou por aí… Isso porque além de posar com o ídolo, o influenciador ainda recebeu a “benção” do atacante do Santos.

Há anos que Eigon viraliza nas redes sociais com vídeos causando tumulto por onde passa, inclusive coleciona momentos em que foi confundindo com o camisa 10 pela própria mídia. O sósia esteve nos Estados Unidos para Copa do Mundo e, ainda nos primeiros dias, precisou caminhar acompanhado de seguranças em um dos shoppings da região.

Eigon desembarcou na América do Norte acompanhado por um segurança particular e dois filmakers, responsáveis pela produção de conteúdo para suas redes. Além disso, o sósia ainda conta com assessoria e uma equipe de cerca de 16 pessoas, que, segundo ele, permaneceram em São Paulo.

Encontro aguardado com Neymar

Um dos momentos mais especiais da carreira de Eigon como sósia do camisa 10 aconteceu nesta semana, em São Paulo. O influenciador que acumula 4,7 milhões de seguidores no Instagram chegou ao evento e brincou em um vídeo sobre Neymar ter o “superpoder de estar em dois lugares ao mesmo tempo”.

Eigon deixou o local sem qualquer nova publicação sobre o evento em seu feed e frustrou os fãs que ansiavam pelo encontro. A espera acabou na última quinta-feira (6) quando o sósia compartilhou um carrossel de momentos especiais no leilão, desde a “benção” do jogador aos lances por um dos prêmios — em tom de humor.

“Ele parece mais com o Neymar do que o próprio”, brincou um seguidor. Outro complementou: “Duas lendas juntas”. O momento também foi compartilhado pela CazéTV, que brincou sobre a semelhança entre eles.

Um post compartilhado por Eigon Oliver (@sosiadoney)

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