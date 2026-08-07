Real Madrid empresta Mastantuono para a Fiorentina

O Real Madrid confirmou nesta sexta-feira (7) o empréstimo de Franco Mastantuono para a Fiorentina. O meia-atacante argentino, de 18 anos, defenderá o clube italiano durante a temporada 2026/27, em um acordo sem opção de compra ao fim do vínculo.

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Contratado pelo Real Madrid junto ao River Plate em 2025, quando ainda tinha 17 anos, Mastantuono chegou ao clube espanhol cercado de expectativa. A negociação foi avaliada em cerca de 45 milhões de euros (R$ 265,5 milhões), mas o jovem argentino não conseguiu se firmar no elenco principal durante a última temporada.

Mesmo sendo um meia ofensivo de origem, Mastantuono acabou sendo utilizado com frequência pelos lados do campo, tanto por Xabi Alonso quanto por Arbeloa, sem conseguir conquistar espaço definitivo na equipe.

Ao longo da temporada passada, o argentino disputou 35 partidas pelo Real, marcou três gols e teve uma média inferior a 43 minutos por jogo. Dessa forma, a imprensa espanhola já indicava que José Mourinho não contava com o jogador para a temporada 2026/27.

Mastantuono chegou a Florença na última quinta-feira (6) e recebeu grande apoio dos torcedores da Fiorentina. Dessa maneira, o jovem busca mais minutos e protagonismo no futebol italiano para dar sequência ao desenvolvimento da carreira.

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