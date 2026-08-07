PSG oferece R$ 263 milhões por jovem atacante belga do Ajax

O Paris Saint-Germain entrou na disputa pela contratação de Mika Godts, atacante belga do Ajax, de apenas 21 anos. Os franceses já apresentaram uma proposta de 45 milhões de euros (cerca de R$ 263 milhões) pelo jogador de acordo com informações do jornal espanhol AS. A oferta, porém, foi recusada pelo clube holandês, que pede 60 milhões de euros (R$ 351 milhões). No entanto, as negociações ainda estão em curso.

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O interesse do PSG tem uma explicação: a possível saída de Bradley Barcola, que estaria nos planos do Liverpool e Arsenal. Assim, o técnico Luis Enrique avalia Godts como uma alternativa para renovar o setor ofensivo da equipe e vê no atacante características semelhantes às de grandes jogadores. A imprensa belga, inclusive, já comparou Godts a Eden Hazard, um dos astros da história recente do país.

Aos 21 anos, Mika Godts desponta como uma das principais revelações recentes do futebol belga. O jogador atua principalmente pelos lados do campo, com velocidade, capacidade de drible e boa chegada ao ataque, características que chamaram a atenção do clube francês.

Na temporada passada, levando-se em consideração Campeonato Holandês e Champions League, Godts fez 44 jogos, 17 gols e deu 14 assistências.

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