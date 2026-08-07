Internacional lança nova camisa inspirada no Mundial de 2006

O Internacional apresentou, nesta sexta-feira (7), a nova terceira camisa para a temporada de 2026. O uniforme presta homenagem à conquista do Mundial de Clubes da Fifa de 2006, considerado um dos momentos mais marcantes da história do clube. Além disso, o modelo já entrou em pré-venda por meio do site oficial da Loja do Inter e será lançado oficialmente no dia 20 de agosto.

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A nova camisa tem como principal característica a cor vinho predominante, acompanhada por detalhes em vermelho e dourado. Ao mesmo tempo, o uniforme chega ao mercado em edição limitada, com apenas 2.006 unidades produzidas, número que faz referência ao ano da conquista mundial. Todas as peças, desse modo, contarão com um patch comemorativo exclusivo.

Uniforme celebra conquista histórica

O modelo está disponível na loja virtual oficial do clube pelo valor de R$ 499,99, com desconto para pagamentos realizados via Pix. Com isso, o Internacional amplia a coleção de uniformes temáticos inspirado na campanha do título mundial conquistado sobre o Barcelona, em Yokohama.

Na divulgação oficial, o clube também destacou o significado da nova camisa para os torcedores. “Uma camisa para guerreiros que não usam armadura, mas vestem o manto e estão acostumados a vencer qualquer desafio”, publicou o Internacional em suas redes sociais durante o anúncio do uniforme.

O lançamento faz parte das ações comemorativas do clube para valorizar uma das maiores conquistas de sua trajetória. Enquanto isso, a expectativa é de grande procura pela edição especial, já que o número reduzido de unidades produzidas tende a tornar o modelo ainda mais exclusivo entre os torcedores colorados e colecionadores.

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